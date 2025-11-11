お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。

今回は、50万円を1年間、金利0.3％の定期預金に預けた場合の利息についてです。

◆Q：金利0.3％の定期預金に1年間、50万円を預けたら利息はいくら？

「金利0.3％の定期預金に1年間、50万円を預けたら、利息はいくらもらえますか？」（30代）

◆A：税引き前の利息は1500円、税引き後は約1195円受け取れます

今回は、金利0.3％の定期預金に、50万円を1年間預けたときの利息について解説します。

定期預金に預けた利息には、20.315％の税金（所得税＋所得税の額の2.1％相当額（復興特別所得税として令和19年12月31日まで））が引かれます。把握しておきましょう。

では、50万円を金利0.3％で1年間預けた場合に、実際に受け取れる金利を計算してみると以下のようになります。

税引き前受取利息＝50万円×0.3％（0.003）＝1500円

税引き後受取利息＝1500円－（1500円×20.315％（0.20315））＝1195.275円≒1195円

つまり50万円を金利0.3％で1年間預けて得た利息1500円から、所得税等の税金が引かれ、約1195円の利息が受け取れるということになります。

なお、定期預金の満期前に途中解約してしまうと、金利が普通預金の金利となり、定期預金の金利よりも低くなってしまいます。満期日が到来するまでの期間は、使う予定のないお金を預けるようにするといいと思います。

50万円とそんなに大きな金額でなくとも、金利の高い定期預金に1年間預けることによって、1000円強の利息を受け取れます。

ネット銀行や地方銀行などは、都市銀行と比較すると高金利の傾向があります。あまり身近な銀行ではないかもしれませんが、適用要件や引き出すときの手数料等を確認した上で預金すると、満期時に受け取れる利息も多くなります。預金する銀行を選択する際に覚えておくといいでしょう。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部