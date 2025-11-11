「オファーを受けるだろう」ドジャースが”因縁の相手”を獲得する！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シーズンを通して不安定なブルペン陣に悩まされていた。その中で、サンディエゴ・パドレスのロベルト・スアレス投手が契約を破棄してフリーエージェント（FA）となったため、獲得に動くかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

スアレスはここ2年で通算セーブ数76を記録し、MLBでトップクラスの安定感を誇る守護神だ。メジャー通算では210イニングで奪三振219、防御率2.91という圧巻の成績を記録。また、今季は大谷に報復死球を当て、ドジャースファンから大きく批判された投手でもある。

ドジャースは昨オフ、パドレスからタナー・スコット投手を獲得したが期待外れに終わった。9月以降の救援防御率は4.90となり、ポストシーズンでは先発投手をリリーフに回す苦肉の策を取っていた。

さらに、ドジャースがスアレスを獲得することは、同地区のライバルであるパドレスから戦力を奪う意味も持つ。

動向が注目されるスアレスについてコロマ氏は「スアレスの移籍先は、今オフに契約をオプトアウトしたもう1人の救援投手のエドウィン・ディアス投手の動向に左右されるだろう。いずれにせよ、今季最高の救援投手として、スアレスはFA市場で確実にオファーを受けるだろう」と言及した。

