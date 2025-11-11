BE:FIRST、米津玄師、櫻坂46、あいみょん、HANA、山下達郎…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月8日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月8日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月8日（土）付）を発表しました。初登場！ 同曲は、先月10月29日（水）にリリースされた9枚目のアルバム『CRAZY ROMANTIC!』の1曲目に収録されています。初登場！ 10月31日（金）に配信リリースされた楽曲です。ケツメイシは、2026年に全国アリーナツアー「ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026」の開催と、約2年ぶりのアルバム『ケツノポリス14』を1月28日（水）にリリースすることが発表されています。先週2位から6ランクダウン↓ 10月15日（水）に配信リリースされた楽曲が3週連続でランクイン。BUMP OF CHICKENは、12月10日（水）に「I」のパッケージシングルと、ライブ映像作品「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME」をリリースすることが発表されています。初登場！ 10月24日（金）に配信限定リリースされた楽曲です。離婚伝説は、2026年9月11日（金）に初の日本武道館公演を開催することが発表されています。初登場！ 同曲は11月5日（水）にリリースされたシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」に収録されている楽曲です。先週と変わらず第5位。10月13日（月）に配信リリースされた楽曲が3週連続のランクイン。HANAの皆さんは、先日発表された「第42回ベストジーニスト2025」で協議会選出部門を受賞しました。先週1位から3ランクダウン↓ 10月22日（水）にリリースされた18枚目のシングル2週連続でランクイン。同曲のミュージックビデオは、一発撮りで撮影されたそうです。先週4位から1ランクアップ↑ 10月29日（水）にリリースされた13枚目のシングルが2週連続でランクイン。櫻坂46は、2026年4月11日（土）、12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）でのライブ開催を発表しました。女性グループが新しい国立競技場でライブを開催するのは初めてだそうです。先週3位から1ランクアップ↑ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が6週連続ランクイン。米津さんは、2026年11月6日（金）からライブツアー「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」の開催が決定しています。ほぼ1年後、スタート。そして、今週の第1位は……？初登場！ 同曲は、10月29日（水）にリリースされた初のベストアルバム『BE:ST』に収録されたThe Jackson 5（ジャクソン・ファイヴ）のリメイク・カバーです。――番組ではほかにも、ゲストパートに秦 基博（はた・もとひろ）さんが登場。10月3日（金）に配信リリースされた楽曲「Stellar Days」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ