今日の運勢は？ ★11月12日（水）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月12日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月12日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？思いがけないところで良い出会いがある予感。普段より明るめの声や笑顔を意識すると良いでしょう。フレンドリーに接してみると、相手と親しくなれるかも。趣味の話などをするのも◎これまで関心がなかったことに、好奇心が刺激されるかも。今日は情報収集をしたり、先輩の話を聞いてみたりしてみましょう。あなたが興味を持っていると、相手も嬉しい気持ちになるようです。今日は、いつも頑張っている自分にご褒美をあげてみて。友だちと出かけてみるのも良いでしょう。非日常的な空間で思いっきりリフレッシュを。美容に力を入れるのもおすすめ。コミュニケーション能力の高さが活きるようです。誰に対しても気さくに対応してみましょう。新しい仕事などに挑戦できるようになりそう。様々な知識を増やしておくと良いかも。プチラッキーが起こりそうな予感。ワクワクした気持ちで、どんなことも楽しめそうです。デスク周りに冬らしいアイテムを置くと集中力がアップ。勉強など頑張れて、視野が拡がっていくことでしょう。今日は、人付き合いを純粋に楽しむことができそう。話を聞いて欲しそうな人がいたら、声をかけてみると良いかも。自分が知りたかったことなど聞けるかも。思っていたよりときめきを感じられそう。過去の恋のお相手と近いタイプに出会うなど、気持ちが揺れ動くことがありそう。落ち着いて行動できるよう、お気に入りのアイテムを身に着けておくと良いでしょう。日中は日光浴をすると◎自宅や個人スペースで過ごす時間を多く持つと◎心にたまった疲れをとるために、好きなことを行ってみて。部屋の掃除をするのもおすすめ。空間を美しくスッキリ整えると運気アップに。伸ばしたいと思っていた能力を高めることができそう。ゆったりとした音楽を聞いたり、瞑想などをしたりして集中力をアップさせると、さらに効果的に。気付いたことなどは、忘れないよう記録しておきましょう。頭が冴えて、鋭い考えが浮かんでくるようです。ただし周りは圧倒されてしまいそうなので、丁寧に説明してあげると良いでしょう。お茶などを飲みながらリラックスして話すのもアリ。自堕落になってしまいそうなので注意が必要かも。あなたのことを叱咤激励してくれるような人が側にいるとバランスが取れそう。アラームなどを使いメリハリをつけてみるのも良いでしょう。今日は、いつもより気が散りやすくなってしまいそう。とくに買い物をするときは、あれこれ目移りしているうちに、本来欲しかったものとは違うものを購入してしまうかも。紅葉を楽しむなど自然に触れてリラックスするのがおすすめ。意地を通すと窮屈になってしまうかも。何かしてほしいことなどがあれば素直に打ち明け、周りと折り合いをつけるようにすると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。