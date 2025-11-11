ソフトバンク・栗原陵矢が腰のヘルニア手術　競技復帰は2〜3カ月後に

福岡ソフトバンクホークスは11日、栗原陵矢内野手が腰のヘルニア手術を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで2～3ヶ月を要する見込みだ。

栗原は、2014年ドラフト2位で春江工高（現・坂井高）から入団。2020年に118試合に出場して17本塁打、73打点と長打力を開花させ、ソフトバンクの中軸を担う存在に成長した。

2022年と2023年はケガに悩まされ、ともに出場試合数が100試合を切る苦しいシーズンとなった。しかし、登録ポジションを内野手登録へと変更した2024年に見事復活を遂げる。

140試合に出場し、打率.273、20本塁打。打点は自己ベストの87を記録し、初のベストナインを受賞。守っては三塁手に固定され、こちらも初となるゴールデングラブ賞を受賞した。

迎えた今季はケガなどの影響で80試合の出場にとどまり、打率.267、8本塁打、40打点と数字を大きく落とした。

それでも、夏場の離脱から復帰した9月の月間打率は.373と状態を上げ、22試合で16打点をマークする勝負強さでチームを牽引して見せた。

連覇に向けて、コンディションを万全に整えての復帰が望まれる。

【関連記事】

【了】