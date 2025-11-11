松本山雅FCは11日、今月29日（土）に行われる『2025明治安田J3リーグ第38節 松本山雅FCvsギラヴァンツ北九州』について、試合会場が『味の素フィールド西が丘』に決定したことを発表した。

今回の発表によると、今月29日（土）に予定される第38節ギラヴァンツ北九州戦を『味の素フィールド西が丘』にて開催するとのことだ。松本山雅FCは、先月上旬に本拠地『サンプロアルウィン』が一部設備の破損により使用停止となったため、以降のホームゲームに関しては、代替地での開催を余儀なくされていた。

一方で松本山雅FCは、松本建設事務所から「今後の工事計画をご説明いただき」としつつ、「来シーズンからホームゲームをサンプロ アルウィンで開催できる見通しが立ちました」と併せて報告している。

クラブ公式サイトに掲載された声明は、以下の通り。

「このたび、サンプロ アルウィンにおける鉄骨部材の客席落下という事案が発生したことを受け、弊クラブではサンプロ アルウィンでの『2025明治安田J3リーグ最終節のホームゲーム開催』、および『来季の明治安田Jリーグ百年構想リーグ開幕以降のホームゲーム開催』の2点について要望書にまとめ、松本建設事務所に提出しておりました」

「本日11月11日（火）、同事務所から、要望書に対する回答書をいただき、来季開幕までサンプロ アルウィンが使用できない旨が決定いたしました。これを受け、11月29日（土）に開催を予定しておりますギラヴァンツ北九州戦（ホーム最終戦）については、会場を変更して開催することを判断しました。事案発生後、弊クラブでは今シーズン中のサンプロ アルウィンでのホームゲーム開催を目指し、同事務所と協議、要望を重ねてまいりましたが、残念ながら実現には至りませんでした。改めてファン、サポーターの皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」

「一方、同事務所より今後の工事計画をご説明いただき、来シーズンからホームゲームをサンプロ アルウィンで開催できる見通しが立ちましたことを併せてご報告申し上げます。今回の不測の事態に際し、長野県、施設管理者である松本建設事務所様のご対応ならびに、調査・工事にご尽力いただいている関係者の皆様に感謝申し上げます」

「また、11月29日（土）のホームゲーム最終戦については、味の素フィールド西が丘に会場を変更し開催いたします。本開催にあたり、対戦相手のギラヴァンツ北九州様をはじめ、Ｊリーグ、東京都サッカー協会、FC東京、東京ヴェルディ、日テレ・東京ヴェルディベレーザの皆様のご理解と多大なるご協力を賜りました。心より御礼申し上げます。サンプロ アルウィンは、松本山雅FCにとって、そしてサポーター・ステークホルダーの皆様にとってかけがえのないホームスタジアムです。弊クラブは、ホームスタジアムでの試合開催を最優先と考え、長野県とは期限ぎりぎりまで協議・調整を行ってまいりました。しかしながら、２回にわたる検討会の結果、本件が稀有な事象であり、構造上も応急・復旧ともに大規模工事と長期間を要するとの見解が示されましたので、今季中のサンプロ アルウィンでの開催は困難との判断に至りました」

「今回の事態を受け、Jリーグをはじめ、AC長野パルセイロ、ヴァンフォーレ甲府、FC東京、東京ヴェルディ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ、そして対戦相手のカマタマーレ讃岐、テゲバジャーロ宮崎、FC大阪、ギラヴァンツ北九州などのサッカーファミリーの皆様、各地域の自治体、サッカー協会、スタジアム管理者など、たいへん多くの関係者の皆様の温かいご支援を賜りました。改めて深く感謝申し上げます」

「また、各クラブのサポーターの皆様におかれましては、試合日時・会場変更で観戦計画をご変更いただくなど、多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。皆々様のご理解もありまして、予定していたホームゲーム4試合を何とか実施することができます。クラブ一同、ホームゲーム開催に向けて関わっていただいた皆様、ご心配をいただいた皆様、サポーターの皆様に厚く御礼申し上げます」

「今季の目標としておりましたJ２昇格はかないませんでした。しかし、最後の最後まで勝利を目指して全力で戦い抜く姿勢に変わりはありません。今シーズンのすべての経験と悔しさを糧に、来シーズンにつなげるべく、残された試合もクラブ一同全力で戦い抜く所存です。引き続き松本山雅FCの活動へご理解、ご協力、共創のほど、よろしくお願いいたします」