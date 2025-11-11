HANAが新ビジュアル公開、7人の「今」の決意を歌った新曲リリース決定

7人組ガールズグループHANAが、新曲「NON STOP」を年内にリリースすることを発表した。

2025年4月2日のメジャーデビュー以降、立て続けに話題作を発表してきたHANA。本作「NON STOP」は、デビュー後も止まることなく走り続ける彼女たちの”今”をリアルに描いた、決意の一曲となっている。ジャンルや枠にとらわれない音楽性で進化を続けるHANAが、2025年の締めくくりにどのような言葉とサウンドでこの1年の歩みを表現するのか、期待が高まる。

また、リリース日の発表に先駆けて最新のアーティストビジュアルも公開。メンバーのMOMOKAが金髪のボブヘアという大胆なイメージチェンジで登場し、白い空間と白い衣装の世界観の中でも、各メンバーの個性が際立つスタイリッシュなビジュアルに目を引く。セットにはトラスとファーが印象的なアクセントとして配置され、構築的かつ洗練された雰囲気を演出。これまでのHANAとは一線を画す、進化した姿を見せている。

＜ライブ情報＞

HANA 全国ホールツアー

【愛知】2026年3月7日（土） / 3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金） / 4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土） / 4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火･祝） / 5月6日（水･祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金） / 5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金） / 6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土） / 7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月･祝）

HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo