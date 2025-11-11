大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。主な補強ポイントはリリーフ、外野と目されている中、球団編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が今オフの方針を明かしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「フリードマン氏は今オフの支出規模が、2024年のワールドシリーズ（WS）優勝後に見られたものと同程度になるかどうかについて意見を述べた」としつつ。「現時点ではまだ分からない。我々としてはまず現有戦力をしっかり把握し、どの部分を重点的に補強すべきかを見極めることが大切だ。もちろんチームの全体像は理解しているが、さらに深く掘り下げて『どの領域を狙うべきか』を正確に評価し、必要な層の厚みを確保することを意識している」というフリードマン氏の見解を紹介。

また、同氏は「来季は故障離脱していた投手の多くが戻ってくる。すでにいる選手たちも含めれば、投手部門ではより選択的に動ける立場になるだろう。一方で、野手陣はロースターの柔軟性が高い分、どう構成するかを考えるのが難しい。でもそれは『嬉しい悩み』だ。これから数週間をかけて、どういうアプローチでオフシーズンを進めるかをしっかり固めていくつもりだ」とも口にしているという。

チームの現状を整理しつつ、足りない部分をピンポイントで補強する意向のようだが、今後の動きには要注目だ。

