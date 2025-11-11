日本時間11日朝、メジャーリーグは両リーグの新人王を発表。ア・リーグは今季36本塁打を放ったニック・カーツ（アスレチックス）、ナ・リーグは捕手のドレーク・ボールドウィン（ブレーブス）がそれぞれ一生に一度の栄誉を手にした。

左投げ左打ちの一塁手、ニック・カーツは昨年のドラフト1巡目（全体4位）でアスレチックスから指名を受け、1年もたたない今年4月下旬にメジャーデビュー。昇格して17試合目にメジャー初本塁打を放つと、5月下旬以降に自慢のバットを爆発させた。

オールスター明けの7月下旬には史上最年少で1試合4本塁打を達成。4年連続負け越しに終わったチームの陰で、117試合に出場し、打率.290、36本塁打、86打点と上々の数字を並べた。

新人王の投票では、ライバル勢を抑えて、投票した30人の記者全員から1位票を獲得。2028年シーズンにラスベガス移転を見据える“借りぐらし”のチームに希望の光りをともした。

ただ、カーツはデビューがやや遅かったこと、夏前に約2週間の離脱があったことなどもあり、僅かに規定打席（502打席）には到達せず。それでも489打席で、長打率と出塁率を足したOPSは1.000を超え、1.002をマークした。

新人王の有資格選手が400回以上打席に立ち、OPS1.000を超えるのは、カーツが史上8人目。レッドソックスのレジェンド選手、テッド・ウィリアムスを筆頭に錚々たる顔ぶれが並んでいる。

◆【OPS1.000超えの新人王有資格選手（400打席以上）】

ルディ・ヨーク（タイガース、1937年） 1.026

テッド・ウィリアムス（レッドソックス、1939年） 1.045

バーニー・カルボ（レッズ、1970年） 1.004

アルバート・プホルス（カージナルス、2001年） 1.013

ライアン・ブラウン（ブルワーズ、2007年） 1.004

アーロン・ジャッジ（ヤンキース、2017年） 1.049

ニック・カーツ（アスレチックス、2025年） 1.002

1970年のカルボ以降は30年以上にわたって、達成者が出ていなかった。しかし、2001年にプホルスが31年ぶりに大台にのせると、2007年にブラウン、17年にジャッジがそれぞれ1.000超えを果たした。

特にプホルスは2022年限りで引退するまでに通算703本塁打を放つなど、歴史的な打者に成長。そのプホルスと世代交代するように現れたジャッジは、2022年にア・リーグのシーズン最多記録となる62本塁打をマークすると、24年に58本塁打、今季も53本塁打と、プホルスをしのぐペースでアーチを量産している。

そのジャッジ以来、史上8人目の快挙を成し遂げたカーツもまた、彼らと同じ軌跡を辿ることになるのか。才能あふれる長距離砲の今後に要注目だ。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）