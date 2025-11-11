大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。既に多くの補強案が浮上しているが、ニューヨーク・ヤンキースからフリーエージェント（FA）になっているコディ・ベリンジャー外野手も有力候補かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のドジャースはマイケル・コンフォートが打撃不振に苦しみ、今季限りでの退団が濃厚。そのため、同選手が担っていた左翼に新戦力を加えたい状況だ。

同メディアは「FA市場が開幕した今、ドジャースはかつてのMVPであるベリンジャーに再び目を向ける可能性がある。彼はドジャースでメジャーデビューを果たした2017年から6年間にわたってプレーし、その間に通算OPS.819、152本塁打という堂々たる成績を残した。2019年には47本塁打、115打点を記録してリーグMVPを受賞し、翌2020年も短縮シーズンながら堅実な活躍を見せたが、その後2年間は著しく成績が低迷。しかし、チームを去った後に調子を取り戻し、3シーズンにわたって堅実な成績を残した」と言及。

続けて、「再びFAとなったベリンジャーは、ドジャースのラインナップにぴったりフィットするだろう。ドジャースネイションの公式Xは、ファンがベリンジャーの復帰を望むかどうかを調査する投票を実施し、58.5%（5675票中）が復帰に賛成した」と記している。

