東京都府中市(ふちゅうし)は、国指定の重要文化財を含む有形無形の文化財が数多く存在し、歴史の面影が色濃く残るまち。「府中」という地名は、奈良・平安時代に武蔵国を治めていた役所である国府が、この地に置かれていたことに由来するのだそう。

今回は、昨年度市制施行70周年の節目を迎えた府中市の“ミライ”へ向けたイベント「星空ランタンナイト」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

「親子でつなぐ 星空ランタンナイト ミライへ願いをとどけよう」について

・開催日時：令和7年12月13日(土)17時～20時(16時 受付開始)

・参加費：1組1,000円

・開催場所：郷土の森博物館(東京都府中市南町6-32)

・アクセス：【車】中央自動車道「国立府中IC」から約10分、無料駐車場あり

【路線バス】京王線・JR南武線「分倍河原駅」から約6分「郷土の森正面前停留所」下車すぐ

【ちゅうバス(府中市コミュニティバス)】京王線・JR南武線「分倍河原駅」または京王線「府中駅」から「南町二丁目停留所」下車、徒歩6分／京王線「中河原駅」から「芝間稲荷神社停留所」下車、徒歩6分

【電車】JR武蔵野線・南武線「府中本町駅」、京王線・JR南武線「分倍河原駅」、西武多摩川線「是政駅」から徒歩20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

市制施行70周年を迎えた府中市は、次なる市制施行100周年に向けた新たなスタートとして、星空ランタンナイトを開催。未来への願いをメッセージや絵で描いたスカイランタンを、澄んだ冬の夜空に放ちます。

当日はふたご座流星群がピークを迎える前夜とのことで、星空解説や天体望遠鏡を使った星空観望会などのプログラムも実施され、親子で冬の星空を思う存分堪能することができるのも魅力です。

また、当日は会場だけでなく、市内全体で「ライトダウン(消灯)」を呼びかけるのだそう。家庭や企業も明かりを消して、流星群や星空を眺めるよう周知され、市内全体で未来に想いを馳せる夜になるのだとか。

自治体からのメッセージ

昨年度の市制施行70周年事業において、市民から提案があった「ミライ」を見据えたアイデアを実現するもので、市制施行100周年に向けた新たなスタートの年にふさわしい市民参加型のイベントとなっています。また、会場である郷土の森博物館は、プラネタリウムを備えており、定期的に星空観望会等のイベントも実施しています。ぜひ、冬の澄んだ夜空に浮かぶスカイランタンと星々の幻想的な風景を楽しみませんか。

府中市のふるさと納税返礼品について

本イベントの開催会場でもあり、ドームの大きさが関東最大級(水平型)を誇る「府中市郷土の森博物館」のプラネタリウム観覧券、星を見上げるのにピッタリな双眼鏡を紹介します。

府中市郷土の森博物館・プラネタリウム観覧券(入館券付き)10枚セット(大人用)

・提供事業者：府中市郷土の森博物館

・内容量：10枚(入館券＋プラネタリウム観覧券)

・寄附金額：3万円

「府中市郷土の森博物館」の入館券＋プラネタリウム観覧券です。1億個の星が再現できるプラネタリウムの投映機は市内企業の五藤光学研究所が製作。全編生解説の番組から幼児も楽しめる番組まで、幅広いジャンルの番組を楽しむことができます。

スーパーワイド双眼鏡 4.5倍 視界14.6度 StarCruise425

・提供事業者：五藤テレスコープ株式会社

・付属品：対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、幅広ストラップ、ケース

・寄附金額：15万5,000円

口径25mm・4.5倍・視界14.6度のスーパーワイド双眼鏡です。低倍率でブレにくく、広く・明るく・シャープでヌケが良い像を気軽に楽しめます。星座観察・天の川観望、自然観察、サッカー・ラグビー等フィールドが広いスポーツ観戦、ライブコンサート鑑賞におすすめとのこと。

今回は東京都府中市のイベント「親子でつなぐ 星空ランタンナイト ミライへ願いをとどけよう」と、返礼品を紹介しました。未来への願いを込めてスカイランタンを夜空へ放つだけでなく、星空解説や天体望遠鏡を使った星空観望会など星を楽しむことができるイベントです。まち全体にライトダウンを呼びかけるとのことで、普段以上に輝く美しい星空を楽しめます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

