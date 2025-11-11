元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で5日に公開された動画に出演。村上宗隆がドジャース入りした場合、三塁手争いがどうなるかを予想した。

村上宗隆

「正直言います。結論、村上選手のほうが上です」

8日、ヤクルトがポスティングシステムの申請を行い、MLBの全30球団宛てに契約可能選手として通知された村上。もしも大谷翔平らが所属するドジャース入りした場合、三塁のポジションを争うことになる存在として、大久保氏は「ライバルがマックス・マンシー選手」と名前をあげ、「正直言います。結論、村上選手のほうが上です」と自身の印象を打ち明ける。

その理由として、大久保氏はまず「村上選手の守備は、スローイングは30球団の中に入っても、メジャーリーグでもトップクラスです。村上選手のスローイングの良さってのはもうお墨付きです。捕ったらもうアウト。ボールを捕ったら暴投はないっていう素晴らしい送球をします」と村上を高く評価する一方、「マンシー選手、正直、守備は得意じゃないと見てます」とマンシーをバッサリ斬った。

また、打撃についても「打率2割4分3厘ね。で、ホームランが19本、打点が67」とマンシーの今季の成績を紹介したうえで、「村上選手、結論行きます……超えます」「打率2割4～5分は変わらないと思います。ただホームランは30本いけるんじゃないかと思ってます」「90打点から100打点行くんじゃないか」と、マンシー超えの成績を予想。

さらに、日本で50本塁打を放った実績や大谷翔平からの助言も追い風になるとし、村上がドジャースの三塁レギュラー争いで優位に立つとの見立てを示した。