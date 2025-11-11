横浜F・マリノスは11日、FW宮市亮の負傷を報告した。
今回の発表によると、宮市は先月14日の練習中に脳震盪を受傷したとのこと。クラブは、「今シーズン複数回の受傷のため、今回も専門医を受診し慎重に復帰に向けたプログラムを実施しております」としている。
現在32歳の宮市は、アーセナルを筆頭に欧州複数クラブでプレーした後、2021年夏に横浜F・マリノスに加入。今シーズンはここまで公式戦24試合に出場していたが、先月4日の第33節柏レイソル戦を最後に、リーグ戦3試合連続のベンチ外が続いていた。
