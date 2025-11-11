DeNA、昨年の“日本一守護神”が残留！国内FA権行使せず「この街、このチー…

横浜DeNAベイスターズの森原康平投手が11日、今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず、球団に残留することを発表した。

森原は、2016年ドラフト5位で新日鐵住金広畑から東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。1年目から中継ぎとして42試合に登板し、2勝（4敗）13ホールド、防御率4.81の数字を残した。

3年目の2019年にはキャリアハイの64試合に登板。4勝（2敗）29ホールド、防御率1.97と抜群の成績を収め、楽天の中継ぎ陣の中核を担った。

2022年のシーズン途中に、伊藤裕季也とのトレードでDeNAに加入。2023年の半ばからは、山﨑康晃に代わってクローザーを任され、17セーブをマークした。

2024年はリーグ3位の29セーブを記録し、守護神としてチームの日本一に大きく貢献。今季は右肩の負傷などで序盤に出遅れたが、結果的に30試合に登板し11ホールド、防御率2.57と力をみせていた。

・森原のコメントは以下の通り

「このたび、横浜DeNAベイスターズに残留することを決断しました。この街、このチームと共に、さらに上を目指したい。そう強く思っています。相川新監督の下、新しいスタートを迎えるチームの一員として、これまで以上に謙虚な気持ちで、日々の積み重ねを大切にしていきたいと思います。どんな場面でも自分にできることを全力でやり、チームの勝利に貢献できるよう努めます。そして、いつも温かい声援を送ってくださるファンの皆さま。どんな時も支えてくれる皆さまの存在が、僕の原動力です。これからも一日一日を大切に過ごし、挑戦者・成長者として日々精進します」

来季から指揮を執る相川亮二新監督にとっても、頼もしい右腕の残留となった。

