ロッテは11日、12月21日にホテルスプリングス幕張･スプリングスホールで、「M☆Splash!!＆Mascot 2025 Fan Meeting」を初開催することになったと発表した。

球団公式チアパフォーマーのM☆Splash!!と、球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんによる初のファンミーティングイベントでは、トークショーや特技披露、ゲームに挑戦するなどのバラエティステージを中心に球場では見ることのできないM☆Splash!!メンバーやマスコットたちそれぞれの個性をたっぷり楽しむことができるイベントになっている。

▼ M☆Splash!!リーダーYUKAコメント

「今回初めて開催するファンミーティングは、いわばパフォーマーチームの“ファン感謝デー”！いつものダンスショーとはひと味違うバラエティステージを通して、メンバーの新たな一面や素の姿をお届けします。みなさんと楽しい時間を過ごせることを、今からとても楽しみにしています！」

▼ マーくんコメント

「はじめてのファンミーティング！ファンのみんなとわいわい楽しい時間をすごせるのが、今からとっても楽しみだよ♪球場では見られない“クリスマスバージョン”のぼくたちに、ぜひ会いに来てね！」

▼ M☆Splash!!＆Mascot 2025 Fan Meeting 詳細

【開催日】12月21日（日）

【会場】ホテルスプリングス幕張 スプリングスホール

【出演者】2025年M☆Splash!!メンバー、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃん

【時間】開場：10時00分、開演：11時00分、終演：12時30分

【価格】SS席：22,000円、S席：11,000円、A席（1階）：6,600円、B席（2階）：6,600円

※SS席には「公演中の撮影可能権利」と「マスコットとの写真撮影会」、S席には「マスコットとの写真撮影会」の特典が付く。

【チケット情報】

TEAM26 2025年度有料会員 チケット販売(抽選)：申込期間: 11月17日（月）10時00分～11月19日（水）22時00分。当落発表: 11月26日（水）

一般チケット販売（抽選）：申込期間: 11月26日（水）10時00分～11月28日（金）22時00分。当落発表: 12月4日（木）

2次販売（先着）※抽選販売で残席があった場合のみ実施：12月4日（木）10時00分～12月19日（金）12時00分