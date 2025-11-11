「ごく自然な見立てだ」大谷翔平所属のドジャース、今永昇太獲得が有力視…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるかが注目されている。獲得候補として複数選手の名が挙げられているが、シカゴ・カブス所属の今永昇太投手についても有力視されているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

今永は2023年オフにポスティングシステムを利用し、4年5300万ドルの契約でカブスに入団。今季までの2年で通算24勝を挙げたが、今オフに契約を破棄してフリーエージェント（FA）になっており去就が注目されている。

同メディアは今永の新天地候補として有力視する3チームの一つにドジャースを選出しつつ、「これはごく自然な見立てだ。ドジャースは既に大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手といった日本人選手が既に活躍していることから、メジャーにおける日本人選手獲得の第一線としての地位を確立している。このインフラ面の優位性は計り知れない」と言及。

続けて、「今永が加われば、先発ローテの5番手として起用される可能性が高い。レギュラーシーズンで安定してイニングを稼ぐことで、大谷らエース級投手たちの登板間隔をうまく調整し、疲労や故障リスクの軽減に貢献できるだろう。近年、先発陣の故障者リスト（IL）入りが相次いでいることを踏まえれば、彼のように安定したクオリティを持つ先発の加入は戦略的必然といえる」と記している。

