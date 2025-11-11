「大きな見返り期待できる」千賀滉大がトレード要員に！？　争奪戦は激戦…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手が、先発陣を強化するためのトレード要員になるかもしれない。米メディア『モーターサイクルスポーツ』が報じている。

千賀は2022年12月にメッツと5年総額7500万ドル（約115億5000万円）の契約を結び、初年度はルーキーシーズンながら新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票でも7位に入る活躍を見せた。

しかし、2024年は度重なる故障で、わずか1試合の先発に終わってしまう。

それでも今季は調子を取り戻し、シーズン前半に防御率1.47という圧倒的な数字を残した。

ただ、それは1年続かず。再び怪我をして、復帰後の成績は大幅に悪化している。

そのため最終的にはマイナー降格を言い渡された。

好不調の波は激しいが、千賀の獲得を検討している他球団はいるかもしれない。

同メディアは「鋭い奪三振能力と独特の投球スタイルにより、先発ローテーションを強化したい優勝候補チームにとって、千賀は魅力的な存在となっている。

要所で相手を圧倒する投球を見せる彼は、トレード期限が近づく中で、各球団が積極的に獲得を狙うタイプの投手といえる」と評価した。

続けて「メッツが千賀のトレードを検討する背景には、単なる個人成績だけでなく、チーム全体の戦略的な再構築という意図がある。

今季の不振を受け、球団は今後の方向性を再評価しており、トレードによって有望な若手や将来性のある選手を獲得し、再建を加速させたい考えだ。

そうした中で、千賀は大きな見返りを期待できる選手として、自然とトレード候補に名前が挙がっている」と伝えている。

