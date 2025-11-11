鹿児島県の西部、日本三大砂丘の一つ「吹上浜(ふきあげはま)」最北端に位置するいちき串木野市(いちきくしきのし)は、近代日本の礎を築いた薩摩スチューデント旅立ちの地、羽島地区の「薩摩藩英国留学生記念館」など、多くの貴重な歴史的文化遺産が点在しているまちです。

今回は、紅葉シーズン限定で運行される「いちき串木野市くるくるMOMIJIバス」、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

紅葉とまちのグルメを堪能できる! 「いちき串木野市くるくるMOMIJIバス」について

いちき串木野市くるくるMOMIJIバス

・開催日時：令和7年11月23日(日・祝)、29日(土)、30日(日)

・停車場所：JR串木野駅→冠嶽園→串木野麓→食彩の里いちきくしきの→JR串木野駅(1日11巡)

・乗車料金：無料

鹿児島県内でも人気の紅葉スポット「冠岳(かんむりだけ)」山麓を運行する紅葉シーズン限定の「いちき串木野市くるくるMOMIJIバス」です。JR「串木野駅」を拠点に、「冠嶽園(かんがくえん)」、「串木野麓(ふもと)」などの観光スポットを巡ります。予約不要で、乗車料金は無料とのこと!

「冠嶽園」は、薬草の宝庫でもある山岳仏教の名山「冠岳」の縮景と、その名の由来である「方士徐福」の伝承を顕現するため頂峯院(ちょうほういん)跡地に設けられた中国風庭園で、美しい紅葉を満喫できるスポット。また、「食彩の里いちきくしきの」では食事や買い物を楽しめます。

関連イベントとして、花川砂防公園ではステージでの催しや地元物産展、キッチンカーやお弁当販売など充実の内容で実施される「冠嶽ゆったりまったり市」(11月23日、29日、30日)、冠嶽神社の「例大祭」(11月23日)、冠岳交流センターでは「寒蘭展示会」(11月22日～23日)が開催されます。

自治体からのメッセージ

毎年好評のくるくるMOMIJIバスを、より多くの方が利用しやすいよう運行内容を変更しました。県内人気の紅葉スポット冠岳でいちき串木野自慢の自然と食をぜひお楽しみください!

いちき串木野市のふるさと納税返礼品について

「くるくるMOMIJIバス」のお楽しみ特典として提供されている事業者「食工房・笑心」のさつま揚げ、「菓子処 菊屋」のかるかんを紹介します。

物産館さのさ館オリジナル 笑心さつま揚げギフトSP

・提供事業者：食工房・笑心合同会社

・鹿児島県いちき串木野市浅山3018-5

・内容量：全7種(さのさ揚げ 5枚、人参入りさつま揚げ 5枚、サワーポメロ入りさつま揚げ 5枚、人参・ネギ入りさつま揚げ 5枚、ころころさつま揚げ 150g×2個、ミンチボール 1個、ちぎり蒲鉾 200g)

・寄附金額：1万1,000円

物産館で手作りしている、石臼で丁寧に練り上げた「さつま揚げ」のセットです。まちの特産品「サワーポメロ」のさつま揚げなど7種。保存料は不使用で、甘酒やみりんなどを隠し味に少し甘さ控えめの味わいを楽しめます。

極かるかん・かるかん饅頭詰め合わせ

・提供事業者：菓子処 菊屋

・鹿児島県いちき串木野市浅山104

・内容量：極かるかん10個、かるかん饅頭5個

・寄附金額：1万1,000円

「サワーポメロ」の香り豊かな果皮を自然薯かるかんに添えて蒸し上げた逸品です。餡なしの極かるかんと餡入りかるかん饅頭がセットで届きます。

今回は鹿児島県いちき串木野市のイベント「いちき串木野市くるくるMOMIJIバス」と、返礼品を紹介しました。プチ旅行気分で紅葉スポットを訪れることができ、まちの自然や食事を楽しむことができる、冠岳山麓を巡るシャトルバスです。今年から利用しやすく運行内容が変更され、乗車料金も無料となったとのこと。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者