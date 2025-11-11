伝説のキャバ嬢が暮らす都内タワマンの値段は…4SLDK約260平米、リビングには高級家具がずらり

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

4SLDK約260平米のマンションの値段

番組では、シングルマザーを選んだ伝説のキャバ嬢・愛沢えみりの子育てに密着。愛沢が暮らす都内のタワーマンションは55帖の広々としたリビングに大きなソファセットがずらりと並び、スタジオでは「これめっちゃ高いよ」と声が上がる。

続けて、愛沢が「ソファと絨毯とテーブル、全部まとめて1,000万くらい」、4SLDK約260平米のマンションの値段は「6億円くらい」と明かすと、スタジオのMEGUMIと益若つばさが「やってますな姉さん」「さすがです」と賛辞を贈っていた。

