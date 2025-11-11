伝説のキャバ嬢が暮らす都内タワマンの値段は…4SLDK約260平米、リビングには高級家具がずらり

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

4SLDK約260平米のマンションの値段

番組では、シングルマザーを選んだ伝説のキャバ嬢・愛沢えみりの子育てに密着。愛沢が暮らす都内のタワーマンションは55帖の広々としたリビングに大きなソファセットがずらりと並び、スタジオでは「これめっちゃ高いよ」と声が上がる。

続けて、愛沢が「ソファと絨毯とテーブル、全部まとめて1,000万くらい」、4SLDK約260平米のマンションの値段は「6億円くらい」と明かすと、スタジオのMEGUMIと益若つばさが「やってますな姉さん」「さすがです」と賛辞を贈っていた。

数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

