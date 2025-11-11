「合理的な選択肢」今永昇太、カブスと再契約が既定路線？　米紙が指摘「…

今永昇太 最新情報

32歳の今永昇太投手が、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）になった。FA市場に出たことで、複数の他球団が移籍先候補に挙がっている。しかし、まだカブスと再契約する可能性も残っているようだ。米メディア『チシティスポーツ』が報じている。

カブスが今オフに球団オプションを破棄した後、今永も選手オプションを行使しなかった。

ただ、カブスは完全に今永を手放したわけではなく、1年総額2200万ドル（約33億9000万円）のクオリファイングオファーを提示している。

同メディアによると「一部では、今回の一連の騒動は、契約構造を見直すための、カブスと今永による演出に過ぎないとの見方も出ている」という。

つまり、カブスは3年総額5700万ドル（約87億8000万円）の契約を結ぶのはリスクは高いが、1年契約ならリスクを取っても良いと最初から考えているのかもしれない。

その一方で、今永も一度オファーを断った上で、市場の反応を探ることができる。

同メディアは「倹約志向のカブスにとっては、3年以上の契約を要求する中堅クラスの先発投手を外部から獲得するより、ずっと合理的な選択肢といえる」との見解を示した。

なお、今永は18日までにクオリファイングオファーに関する判断を下さなければならない。

【関連記事】

【了】