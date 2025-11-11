島根県広島事務所は12月6日、「学生×しまね魅力企業交流会inHIROSHIMA」を広島コンベンションホール(広島県広島市)で開催する。

島根県の企業等24社と交流できるイベントが広島で開催される。企業説明会とは異なり、学生と企業担当者がテーブルを囲んで交流できる。気軽な会話をする中で、島根で働くことや企業について理解を深める機会を提供する。

第1部では参加企業による「企業PRタイム」を実施する。第2部は「テーブルトーク」。企業3社と学生4～5名が1つのテーブルを囲み、20分×4回のフリートークを行う。企業説明会や通常の就活イベントでは聞けないような事も質問OK。話したい希望企業がある場合は、申込時に第3希望まで選択できる。第3部は「フリータイム交流」。軽食を食べながら、興味のある企業と気軽に交流できる。

昨年度の様子

合同企業説明会等とは違い、企業担当者も私服で参加するため、カジュアルな雰囲気で交流できるのが特徴。参加者からは「この交流会が縁で企業の方にも顔を覚えていただいて、その後の就活イベントでも声をかけていただき嬉しかった!」といった声も寄せられている。島根で働く先輩の経験等を聞ける機会もあり、業種や企業への新たな関心を持つきっかけとなる。また、面接のポイントなど就活対策についても気さくに聞くことができる。

開催日時は12月6日13:30～16:30で、参加費は無料。対象は広島市内の学校に在籍している島根県出身学生または島根県での就職を考えている学生(最終学年を除く)で、定員は先着35名となっている。

参加企業は、マルハマ食品、サン電子工業、ヒラタ精機、ヤンマーキャステクノ、ヒューマンシステム、山陰ケーブルビジョン、日本ハイソフト、山陰冷暖、徳栄建設、山陰開発コンサルタント、島根電工、山陰酸素工業、山陰ヤクルト販売、ティーエスアルフレッサ、ジュンテンドー、スズキ自販島根、石見エアサービス、白石家、ALSOK山陰、島根中央信用金庫、島根県信用保証協会、JA共済連島根、浜田福祉会、益田市医師会の24社となる。