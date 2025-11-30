【心理テスト】友達にも気づかれないあなたの「密かに好かれる理由」診断！ 選んだブレスレットでわかる!? あなたの隠れた魅力

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ブレスレット」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 空雅（くうが）さん）あなたは、旅行から帰ってきた友人とおしゃべりをしています。すると、友人があなたにおみやげとしてブレスレットを渡してくれました。あなたは喜んで受け取り、友人に「どうしてこれにしたの？」と聞いてみました。さて、友人はなんと答えましたか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1． あなたが好きな色だと思って2． 個性的なデザインで面白かったから3． お守りみたいに身につけてほしくて4． シンプルで使いやすそうだったからこの心理テストでわかることは、あなたの「密かに好かれる理由」です。「ブレスレット」は「順調な人間関係」を表して。ここで友人が答えた理由は、そのままあなたが周りから好感を得ている理由を表しているのです。あなたは相手の好みや、気持ちを察する力に優れているようです。押しつけがましくなく、自然に思いやれるその姿勢が、周囲から静かに信頼される理由です。一緒にいると「自分のことをわかってくれる」と思わせるような、安心感を与えているのです。あなたは独自の視点や感性を持ち、人とは違う面白さを発揮しているのでしょう。その自由な発想や話題のチョイスが、周りの人に刺激と楽しさを与えています。「一緒にいると退屈しない」と感じさせるあなたの個性は、唯一無二のものです。あなたは相手を温かく見守り、支える包容力を持っています。困ったときに頼りになる存在であり、一緒にいるだけでホッとできる安心感が魅力。「この人がいてくれて良かった」と感謝されることが多いのではないでしょうか。あなたは飾らない誠実さと、現実的で堅実な姿勢が魅力です。派手さはなくても、約束を守り、地に足のついた対応ができるその信頼性が周囲から高く評価されています。「この人なら安心して任せられる」と思われる、かけがえのない大切な存在なのです。自分の魅力は案外気づかないもの、意識してみると新たな発見があるかもしれません。■監修者プロフィール：空雅（くうが）池袋占い館セレーネ所属。電話占いSATORI新人ランキング6ヵ月連続1位。声優、実演販売士、司会など幅広く活躍中。多角的な観点からの占いに定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/