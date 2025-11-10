ウェルネス通販サイト「iHerb」は、11月10日〜13日までの期間、ココロとカラダのバランスを見つめ直す特別な4日間として、「iHerb Wellness Week」を開催している。

「iHerb Wellness Week」開催

「iHerb Wellness Week」は、"ウェルネスへの投資期間"として、消費者一人ひとりが自分の体と心の声に耳を傾け、必要なセルフケアを見直すきっかけを届けることを目的として実施される。

11月10日10:00～13日3:00の開催期間内に、7,000円以上購入すると、サイトの商品全体が20%OFFとなる。クーポンコードはiHerb ホームページ、公式ソーシャルアカウント内に掲載されている。なお、対象条件となる購入金額は現在の為替のレートによって変動する場合があり、一部のブランド・商品は適用外となる。

今回は、キャンペーン対象の商品から同サイトおすすめの5点を紹介する。

【 Advanced Clinicals 】ビオチン、Strengthening Hair Mask、340ml

iHerbで完売を繰り返しているほど大人気のヘアマスク。340gの大容量だから、たっぷり使っても罪悪感なし。リンスの後につけて少し置くだけでトゥルトゥルの指感触になるとのこと。

【Advanced Clinicals】Retinol Advanced Firming Cream, 454 g

TikTokでも大バズり中のレチノールクリーム。肌が白くなるという口コミも多く、大容量のため全身への使用も可能。さらっとした塗り心地で使いやすい仕様になっている。

【California Gold Nutrition】LactoBif(ラクトビフ)30プロバイオティクス、300億CFU、ベジカプセル60粒

iHerbのプライベートブランド「California Gold Nutrition」で人気のサプリメント。 何かしらのサプリを取り入れてみたい人にもおすすめとのこと。

【 APLB 】アゼライン酸ペプチド美容液、40ml

グルタチオン、ナイアシンアミド、ツボクサエキス(整肌成分)などの入った美容液。今注目の成分、グルタチオンも使用しており、コスパが良く、これからの時期の保湿にぴったりな商品とのこと。

【Life-flo】マグネシウム バスオイル ソーク、ラベンダー、473ml

湯船に入れるとふわっとラベンダーの香りが漂う。リラックスタイムにもおすすめとのこと。寒くなってきた時期のお風呂でゆっくり温まりたいときにぴったりの商品。