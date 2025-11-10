花王のヘアケアブランド「Essential(エッセンシャル)」は、「Essential Premium(エッセンシャル プレミアム)」シリーズから、「シルバニアファミリー」デザインボトルを11月22日より数量限定発売する。

Essential(エッセンシャル)×「シルバニアファミリー」 コラボ商品

香りは、毎年⼤好評の“ホワイトティーの香り”。2022年の発売以来、エッセンシャルの香り限定品の中でも⼈気の⾼い香りシリーズだ。商品ラインアップは、「Essential Premium」シリーズの「バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」ペアセットと、「ウォータートリートメント EXスムース」「うるりジェリーミルク」「うるりキラリオイル」となっている。

シルバニアファミリー」とコラボした限定デザイン

今年はホリデーシーズンに合わせ、40周年のメモリアルイヤーを迎え、世代を問わず愛される「シルバニアファミリー」とコラボした限定デザインとなっている。パッケージデザインでは、「シルバニアファミリー」のお人形たちが素敵な洋服をまとい、みんなで楽しくティーパーティーを行う姿を描いた。おしゃれを楽しむ機会も多くなるクリスマスから年末年始にかけてのホリデーシーズンに、「どこか楽しく、どこかホッコリ」とした＂ときめき″を提供する。

香りは、楽し気なティーパーティーの雰囲気にあわせ 、エッセンシャルの香り限定品の中でも人気の高い“ホワイトティーの香り”を採用。透明感あふれるシトラスグリーンに、上品なティーのアクセントをまとわせ、ホワイトムスクとウッディのあたたかさをプラスした香りだ。髪がなびくたび、ふわっと穏やかな紅茶の香りが広がり、リラックスした気分へと導いてくれる。

今後も「Essential」は、「Brighten Me Up!＜ときめきが世界を変える＞」をブランドコンセプトに、パッケージに出会った瞬間から髪に触れた瞬間まで、ときめく感動的なうるサラ髪体験を通じて、なりたい自分になれる、ワクワク感を提供していく。

「シルバニアファミリー」とコラボしたWebCM2本を公開

また、WebCMを、エッセンシャル公式SNS(X、Instagram、TikTok)にて11月18日より公開する。1本目はシルバニアファミリーの人形たちがパーティーに向けておめかしをする様子を描いた「Essential×シルバニアファミリー おめかし編」、2本目はモデル/クリエイターの希空さんが登場し、甘いホワイトティーの香りに包まれながらトゥルンとした髪に仕上がる様子を表現している「Essential×シルバニアファミリー×希空 ホワイトティーの世界編」。





CM

コラボデザインポーチが当たるキャンペーンも実施

「Essential」シリーズ購入で、「Essential×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が当たる購入キャンペーンを11月12日より実施する。対象商品を税込2,400円以上購入したレシートを1口として応募ができ、抽選で100名にプレゼントする。

「Essential×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が当たるキャンペーンを実施

コラボデザインポーチ

レシート対象期間は11月12日～12月26日。応募期間は11月12日～2026年1月9日。応募条件は「Essential」シリーズ商品を税込2,400円以上購入すること。

コラボ商品

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト

コラボ商品は「エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」「エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメントEXスムース」「エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク」「エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル」。

発売日は、11月22日。発売地域は全国。11月12日より、一部店舗・オンラインショップにて先行発売する。数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了。また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合がある。

エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメントEXスムース

エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク

エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル

