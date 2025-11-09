Dannie May、3rdアルバム発売決定、キャリア最大規模の全国ワンマンツアーも

3ボーカル＆3コーラスによるDannie Mayが、11月9日に開催された「Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR」ファイナル公演にて、3rd Album『MERAKI』を2026年1月7日にリリースすることを発表、あわせて新アーティスト写真を公開した。

3枚目となるアルバムのタイトルは『MERAKI』（読み：メラキ）。ギリシャ語で「魂・創造性・愛を込めて何かを行うこと」を意味する言葉で、Dannie Mayの3人が今、深い情熱と自分自身をとことん注ぎ込んだ、言葉どおり「全身全霊」の作品となっているとのこと。『MERAKI』は【CD Only】と【CD+Blu-ray】の2形態で発売。Blu-rayには、2025年7月12日に恵比寿LIQUIDROOMで行われた「Dannie May ONEMAN LIVE TOUR ”スーパー・バケーション”」FINAL公演の本編ライブ映像を完全収録している。また、アルバムに先駆けて新曲「FULL PRIDE」が11月26日に配信リリースされることも決定。

さらに、アルバムのリリースにあわせて「Dannie May ONEMAN TOUR ”MERAKI”」のキービジュアルも公開となった。本ツアーは、バンド史上最大規模となるSpotify O-EAST公演を含む全国6都市を巡る。

＜リリース情報＞

Dannie May

Digital Single「FULL PRIDE」

2025年11月26日（水）配信リリース

Dannie May

3rd Album『MERAKI』

2026年1月7日（水）発売

https://dannie.lnk.to/meraki_CD

＜ライブ情報＞

Dannie May ONEMAN TOUR ”MERAKI”

2026年2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR

2026年2月8日（日）福岡・BEAT STATION

2026年2月15日（日）仙台・enn 2nd

2026年2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO

2026年2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO

2026年2月28日（土）東京・Spotify O-EAST

チケット

オフィシャル最速先行予約（抽選）受付実施中

〜11/12(水)23:59

https://w.pia.jp/t/danniemay-meraki/

企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.

お問合せ：VINTAGE ROCK std.

TEL.03-5787-5350（平日12:00−17:00）／WEB http://vintage-rock.com/

公式サイト：https://danniemay.com/