有吉弘行 ドジャース・山本由伸のワールドシリーズMVPに感動「4勝中3勝したなんて、すごすぎない!?」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月2日（日）の放送では、アメリカ・MLB（メジャーリーグベースボール）でワールドシリーズMVPに輝いたロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（やまもと・よしのぶ）について語りました。

◆有吉、山本由伸の活躍を称賛

この日、有吉は、MLBでロサンゼルス・ドジャースをワールドシリーズ二連覇に導き、ワールドシリーズMVPにも輝いた山本由伸投手に触れ、「4勝中3勝したピッチャーなんて、2001年のランディ・ジョンソン以来なんだってね。しかも、2021年から（所属する球団が）ずっと優勝しているもんね。本当に優勝請負人すぎるでしょ。ドジャースが連覇したのも（球団の）歴史上初めてだっていうし、すごすぎない!?」と称賛。

チームメイトである大谷翔平選手の活躍も称えつつも、「それにしても、今回のワールドシリーズは山本由伸だよな」と褒めちぎります。

すると「それに比べてこっちの……」と、今度はアシスタントのタイムマシーン3号・山本に注目し、「何か1つでも肩書はないのか？」と言及。急な物言いに山本は「いや、しょうがないでしょ。大概の人が肩書のない山本ですよ」とうろたえます。

しかし、有吉は「もう山本って、山本由伸だけでいいんじゃない？ 山本界の殿堂入り、あとの山本はもう全員改名」と迫り、タイムマシーン3号・山本に対して「あごみさわ浩司」と改名案を提出。これにも山本は「見た目すぎないですか？」とすかさずツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれていました。

