有吉弘行「緊張感を持って出ておりました」準レギュラーで出演していた「アッコにおまかせ！」当時を振り返る

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月2日（日）の放送では、2026年3月に終了することが発表された情報バラエティ番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）の思い出などを語りました。

◆有吉「アッコにおまかせ！」準レギュラー時代を回顧

和田アキ子さんが司会を務める「アッコにおまかせ！」が、2026年3月に終了することが発表されました。かつて、同番組の準レギュラーを務めていた有吉。現在ではコンプライアンスを考慮して発言をセーブする様子もうかがえる和田さんですが、有吉が出演していた頃は、「（アッコさんも）まだちょっと厳しい発言をすることもあった時代ですから、ちょっと緊張感を持って出ておりました」と振り返ります。

また、最初に出た頃は「まだ私もちょっとトガっていました」とぶっちゃけ、「（番組の）決めポーズのピースサインを“グー”にしていました。ただ後半はしっかりピースで」と武勇伝のように語ります。それでも、準レギュラーの期間は和田さんに叱られることなく、役割をまっとうしていたと話します。

◆有吉がついた“嘘”で和田アキ子が涙!?

続いて有吉は、和田さんとの印象深い思い出を語り出し、「アッコさんからメールアドレスを最初に聞かれたときに嘘をついたんですよ」と暴露すると、アシスタントの2人も思わず「ええ!?」と驚きの声をあげます。

有吉によると、その後、共演者のカンニング竹山さんから電話で「アッコさんが『悔しい……なんで私は、有吉にこんなことをされなきゃいけないんだ』と、酒を飲みながら今泣いてるぞ。今すぐちゃんと謝って、正しいメールアドレスを教えろ！」と言われたそう。

しかし、謝罪の電話は入れたものの「『後ほど正しいメールアドレスを送ります』って言って、そのまま送らず……（笑）」と有吉。この強心臓っぷりに、山本は「強！ いや、怖……」と若干引き気味に。

最終的に電話番号だけ教えたことを明かし、それからはショートメッセージでやり取りをするようになったと言い、「節目で連絡をくださったり、『子ども生まれたらしいな、おめでとう』『紅白（の司会）決まったんだな』って言ってくださって、ありがたい先輩です」と最後は感謝の言葉を伝えていました。

