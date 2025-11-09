大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を成し遂げた。チームとして最高の結末を迎えたが、2026年の3連覇に向け早くも動き始めているかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースの来季に向けたリリーフ陣の状況は決して明るくない。現時点で、デーブ・ロバーツ監督の主な選択肢として名を連ねるのはタナー・スコット投手とブレイク・トライネン投手の2人。しかしこの“トップ2”はいずれも安定感に欠けており、9回のマウンドを安心して任せられるとは言い難い」と現チームの弱点に言及。

その上で、「ESPNのアルデン・ゴンザレス記者の見立てでは、チームはリリーフ陣の再構築を今オフの最重要課題に位置づけており、抜本的な強化に踏み切る意向を示しているという。現段階では誰を狙うのか、またどのような契約を提示するのかは不透明だが、一つだけ明確なのは、MLB全体が“ドジャースが何を求めているか”をよく理解していること。つまり、ブルペン強化やクローザー獲得といった補強ポイントを狙って、積極的に交渉を持ちかける球団や選手が必ず現れるということだ」と指摘している。

今季のドジャースはWS終盤までブルペンの不調に苦しめられたが、今オフはどのようにテコ入れを図っていくのだろうか。

