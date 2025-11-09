アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督の判定に対する抗議が話題を呼んでいる。8日にスペイン紙『マルカ』が伝えた。

アトレティコ・マドリードは8日のラ・リーガ第12節でレバンテとホームで対戦。アントワーヌ・グリーズマンの“ドブレーテ”（1試合2得点）で3－1の勝利を収め、4連勝を達成した。

しかし同試合終盤、84分にナウエル・モリーナ、87分にマルコス・ジョレンテ、90分にホセ・マリア・ヒメネスと、アトレティコ・マドリードの選手が3連続でヒル・マンサーノ主審からイエローカードを受け取った。現地『モビスタル』のカメラが捉えたところによると、この判定に不満を示したシメオネ監督は、「おい！ なんだその笛は！ 落ち着けって！ なあ落ち着けって！」と捲し立てると、さらに「ヴィニシウスにはそれでカードを出さないくせに！」と2回繰り返したようだ。

ヒル・マンサーノ主審は、しばしばライバルのサポーターから“マドリディスタ”呼ばわりされることで有名な審判員。ただ、昨季のバレンシア戦や今季のレアル・ソシエダ戦などではレアル・マドリードを泣かせる怪しい判定を繰り出しており、実際のところは“マドリディスタ”たちからの評判もイマイチな人物だ。

さておき、勝利した後のシメオネ監督は結果にご満悦。「選手たちの働きに満足している。今日も良い試合をした。試合を完全にコントロールしていた。相手はセットプレーでダメージを与えてきたが、チームは自分たちのやりたいサッカーを貫いた。粘り強く、焦らずに戦うという方針で臨んだ。後半に投入された選手たちもチームに貢献できた。私は良い印象を持ってここを後にする」と、チームのパフォーマンスに満足感を示した。

