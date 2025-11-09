今日の運勢は？ ★11月10日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月10日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月10日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ 空雅（くうが）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？自分の良いところを褒めて伸ばすようにすると◎ミスも恐れず、一歩踏み出す勇気を持つと上手くいくようです。冬に備えて買い物をするのもアリ。キュンとくるようなアイテムに出会えることでしょう。素晴らしいアイデアが浮かびそう。実現するために協力し合える環境や関係性作りを行っていくと良いでしょう。適材適所になるように、あなたがリーダーシップを発揮すると良いかも。交友関係が広がるなど、楽しい一日になりそう。恋愛に対しても気持ちが盛り上がってくるようです。趣味の集まりやランチ会などに行ってみたいと思ったら、気軽に参加してみると良いでしょう。身近な人からの情報が吉となりそう。今日は、色々な人とコミュニケーションを取ると良いでしょう。あなたが求めていたものが手に入るかもしれません。ライバルなどとも話してみると良いかも。新たに学びたくなるものが出てきそう。ニガテだと思っていたことも、意外と上手くいきそうなのでチャレンジしてみて。良い先生に出会える可能性も。しっかり話を聞いてみましょう。今日は、秋を楽しめるようなことが起こりそう。美味しい食事や素敵な景色など、思い出に残るようです。新商品などを調べていると、試したくなるものがありそう。良いと思ったものは周りにシェアすると◎人から注目されそうなので、外出するときはファッションやメイクなどをきちんと整えておきましょう。仕事仲間と話していると、来年に向けての目標が具体的になってくることでしょう。今日は、焦りは禁物。とくに気になる相手と接するときは、早口にならないよう落ち着いて話をすると良いでしょう。午前中のうちに用事を済ませておくと、好きなことを楽しめそう。美容や健康に関することは、いつもより丁寧に行うと◎心を整えていくために、散歩や十分な睡眠を取るのも良いでしょう。時間に余裕があれば、普段片付けられていない場所を掃除してみて。精神的な疲れがたまってきているかも。今日はなるべく自分のペースで過ごすようにすると良いでしょう。夜は静かな環境で読書をしたり、安眠効果が期待できるようなアロマを使ってみると◎何だかモヤッとした気持ちになってしまいそう。もし上手くいかないことや滞りがちなものがあるならば、過去を振り返ってみると良いかも。似たようなパターンで悩んでいたら冷静に判断してみると◎今日は、やるべきことが多くて慌ててしまうかも。不注意からくる怪我などに気をつけましょう。目や肩のマッサージなどをすると◎用事が済んだ後はゆっくり過ごすようにしましょう。失敗は成功への階段。今日の躓きは明日の飛躍のための準備です。過去を悔やむより、経験や歴史から学んだことを胸に、新しい一歩を踏み出しましょう。あなたの明るい未来は、今この瞬間の選択から始まっています。■監修者プロフィール：空雅（くうが）池袋占い館セレーネ所属。電話占いSATORI新人ランキング6ヵ月連続1位。声優、実演販売士、司会など幅広く活躍中。多角的な観点からの占いに定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/