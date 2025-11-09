大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ライアン・ウォード外野手をマイナーからメジャーへ昇格させた。毎年12月に行われるルール5ドラフトを回避するためとみられるが、トレード要員になる可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在27歳のウォードは、今季ト3Aで143試合に出場、打率.290、36本塁打、122打点と好成績をマーク。レギュラーシーズン中には、打撃不振が目立っていたマイケル・コンフォート外野手の代役として昇格を望む声も少なからずあった。

そのウォードについて、同メディアは「当面の間はドジャースに残る見込みだが、球団がリーグ内で彼のトレード価値を探る可能性はある」とトレード放出の可能性に言及。

続けて、「同様のケースとして思い出されるのがマイケル・ブッシュ内野手だ。彼は2023年にパシフィックコーストリーグMVPを受賞したものの、ドジャースでは継続的な出場機会に恵まれなかった。最終的にチームはブッシュをシカゴ・カブスへトレードしたが、彼は移籍後に見事な成長を遂げている。このトレードでチームが手にしたのは、現在トッププロスペクトに数えられるザイアー・ホープ外野手とジャクソン・フェリス投手。結果的に、これは球団の将来にとって大きな成果をもたらした取引となった」と、過去に似通った事例があることを紹介している。

【関連記事】

【了】