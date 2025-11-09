





NPBエンタープライズは9日、ジャパントップチームが東京ドームで韓国代表と対戦する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の韓国代表のメンバー決定を発表した。 ▼ 投手 1 ムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス） 11 オ・ウォンソク（KT ウィズ） 15 ペ・チャンスン（サムスン・ライオンズ） 16 イ・ロウン（SSG ランダース） 18 ウォン・テイン（サムスン・ライオンズ） 19 チョ・ビョンヒョン（SSG ランダース） 29 ソン・ジュヨン（LG ツインズ） 37 イ・ミンソク（ロッテ・ジャイアンツ） 38 キム・ゴンウ（SSG ランダース） 43 チョン・ウジュ（ハンファ・イーグルス） 44 キム・ソヒョン（ハンファ・イーグルス） 47 クァク・ビン（斗山ベアーズ） 55 イ・ホソン（サムスン・ライオンズ） 56 チェ・ジュンヨン（ロッテ・ジャイアンツ） 60 パク・ヨンヒョン（KT ウィズ） 63 キム・テクヨン（斗山ベアーズ） 65 ソン・ヨンタク（起亜タイガース） 67 キム・ヨンウ（LG ツインズ） ▼ 捕手 13 チェ・ジェフン（ハンファ・イーグルス） 20 チョ・ヒョンウ（SSG ランダース） 27 パク・ドンウォン（LG ツインズ） ▼ 内野手 2 パク・ソンハン（SSG ランダース） 4 シン・ミンジェ（LG ツインズ） 7 キム・ジュウォン（NC ダイノス） 8 ノ・シファン（ハンファ・イーグルス） 10 ムン・ボギョン（LG ツインズ） 24 ソン・ソンムン（キウム・ヒーローズ） 25 ハン・ドンヒ（国軍体育部隊・サンム(尚武)野球団） 30 キム・ヨンウン（サムスン・ライオンズ） ▼ 外野手 17 パク・ヘミン（LG ツインズ） 23 アン・ヒョンミン（KT ウィズ） 39 キム・ソンユン（サムスン・ライオンズ） 51 ムン・ヒョンビン（ハンファ・イーグルス）

