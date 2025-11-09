アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、サンダーランド戦を振り返った。8日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。

プレミアリーグ第11節が8日に行われ、アーセナルはサンダーランドと対戦。36分にダニエル・バラードに先制点を奪われたものの、54分にブカヨ・サカが同点弾を決めると、74分にはレアンドロ・トロサールの強烈なシュートで逆転に成功した。しかし、90＋4分にブライアン・ブロビーに同点弾を許して、2－2のドローに終わった。

この結果、4日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節のスラヴィア・プラハ戦に3－0で勝利して、トップリーグではクラブ史上最長となる公式戦8試合連続クリーンシート（無失点試合）を達成していたアーセナルだが、この記録がストップした。また、公式戦では10連勝を継続していたが、土壇場で追いつかれたことでこの記録も止まることになった。

昇格組ながら、リーグ暫定4位と好調のサンダーランド相手に引き分けた試合後、アルテタ監督は「勝ちたかった。試合はあと一歩だったしね。でも、これがプレミアリーグだし、彼らの戦い方なら、彼らのやり方で苦しめられることになるだろう」と悔しさを口にしつつ、次のように続けた。

「たった1点差だった。もっと上手く守れる場面だったから、悔しい。でも、相手がしてきたこと、つまりボールをそこに置いて、ヘディングで合わせて、そしてストライカーがあのような形でネットを揺らしたことは評価されるべきことだ。時には自分たちもそうしなければならないし、その点を認めなければならない」

「もちろん、特に勝ち点を失った時は痛手だ。もっと良くならないといけないことはわかっている。ボールの扱いにも改善すべき点がある。いつもそう言っているし、それだけだ。過去から学んで、立ち直るしかない」

【ハイライト動画】サンダーランドvsアーセナル