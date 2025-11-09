京都府北西部に位置する福知山市(ふくちやまし)は、丹後天橋立大江山国定公園である大江山連峰などの山々や市の中心を流れる由良川水系が人々の暮らしを彩り、四季折々の風景を体感できるまち。丹波栗や丹波黒大豆などここならではの特産品を育んでいます。

今回は、福知山市にある大江山に息づく鬼伝説と現代アートの出会いを楽しめる「日本の鬼の交流博物館秋季特別展『大江山酒呑百鬼夜行(おおえやましゅてんひゃっきやぎょう)』展」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

福知山市の鬼伝説×大阪・関西万博! 「日本の鬼の交流博物館秋季特別展『大江山酒呑百鬼夜行』展」について

日本の鬼の交流博物館秋季特別展「大江山酒呑百鬼夜行」展

・開催日時：令和7年10月21日(火)～令和7年12月7日(日)

・開催場所：日本の鬼の交流博物館(京都府福知山市大江町佛性寺909)

・アクセス：【公共交通機関】JR「大江駅」から市バス(大江バス 大江山の家線)乗車後「大江山の家」下車、徒歩2分

【車】舞鶴若狭自動車道「福知山IC」、または京都縦貫自動車道「舞鶴大江IC」

【鬼タク】大江駅～日本の鬼の交流博物館～鬼嶽稲荷神社までを結ぶ定路線のマイカー送迎サービス ※土・日・祝日のみ運行、要予約

「大江山酒呑百鬼夜行展」は、福知山市の“鬼伝説の聖地”大江山の麓に建つ、「鬼」をテーマにした博物館「日本の鬼の交流博物館」で開催される秋季特別展です。

平安時代、大江山に君臨した“鬼の王”酒呑童子の伝説を現代に受け継ぎ、「大阪・関西万博」の関西パビリオン多目的エリアでは、妖怪仮装行列「大江山酒呑百鬼夜行」を開催しました。その後、関西パビリオン京都ブースで「大江山鬼伝説」の展示も開催。

そんな「大阪・関西万博」での興奮と高揚をそのままに、凱旋展示が行われます。

プロデュースを手がけたのは、百鬼夜行クリエイター・河野隼也さん。参加者が制作したオリジナル鬼お面や、会場を彩った写真・映像、河野さんが代表を務める妖怪芸術団体「百妖箱」の作品など、見応えたっぷりの内容です。万博会場での写真や映像なども公開されるのだとか!

会期中にはイベントも計画しているそうなので、福知山市の公式ホームページをチェックしてみてください。

自治体からのメッセージ

大阪・関西万博で立ち見がでるほど盛況だったイベント「大江山酒呑百鬼夜行」の特別展。妖怪造形家でもある河野さん制作の迫力満点の酒呑童子や妖怪たちの展示のほか、市民の方々のコーナーもあります。世界に誇る鬼伝説を体感していただけたらと思います。

福知山市のふるさと納税返礼品について

「酒吞童子」にちなんだ鬼饅頭、大江山がある福知山市大江町の地場産のイチジクを使用したロールケーキを紹介します。

大江山銘菓 鬼饅頭

・提供事業者：新治製菓舗

・内容量：1個

・寄附金額：4,000円

「酒呑童子伝説」の中に出てくる「腰掛石」をイメージして作られた、直径約10cm・重量480ｇと、通常の饅頭の10倍ほどもある大きな饅頭です。薄皮の中にたっぷり詰まった、甘すぎずさっぱりとした粒あんの素朴な味わいを楽しめます。

いちじくロールケーキ

・提供事業者：有限会社元伊勢製菓

・内容量：8個

・寄附金額：1万3,000円

大江町地場産のイチジク果実をジャムに加工して、カステラ生地に巻き、輪切りにしたロールケーキです。

今回は京都府福知山市のイベント「日本の鬼の交流博物館秋季特別展『大江山酒呑百鬼夜行』展」と、返礼品を紹介しました。大江山酒呑百鬼夜行の世界を体感する展示として、大江山に息づく鬼伝説と現代アートの出会う空間を創り上げる企画展です。個性豊かな鬼お面のほか、万博会場での写真や映像なども公開されます。気になった人は、ぜひ公式ホームページなどを確認してみてください!

