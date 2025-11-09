「居場所はなかったようだ」大谷翔平所属のドジャース、ゴンソリン放出の…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、先発右腕のトニー・ゴンソリン投手がDFAとなった。相次ぐ故障で思うような結果が残せなかったことはもちろん、チーム事情も決断に影響したのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ゴンソリンは2023年9月に受けた右肘のトミージョン手術の影響で長期離脱し、今年4月末に復帰。しかし、6月に右肘の違和感により再離脱すると、8月には右肘の再手術を受け今季絶望となった。今季成績は7登板、3勝2敗、防御率5.00にとどまっている。

同メディアは「2026年の3連覇を目指すにあたって、フロントはチームを再び“フォールクラシック”に導くための最適な布陣を整えようとしている。先発陣の層が厚すぎることもあり、ワールドシリーズ（WS）王者にはゴンソリンの居場所はなかったようだ。投手層の充実ぶりはさらに際立っており、今季はゴンソリンを含む複数の先発が故障で離脱していたにもかかわらず、ドジャースは盤石のローテーションを維持していた」と言及。

続けて、「ゴンソリンは来季ドジャースのユニフォームを着ることはない。しかし、新天地で環境を変えることが、彼が再びオールスター級の投手に戻るための転機になるかもしれない」と記している。

