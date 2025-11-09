日本ハムのフランミル・レイエスが来日2年目の今季、32本のアーチを描き自身初の本塁打王に輝いた。

レイエス来日1年目の昨季、不調でファームの時期もあった中で25本塁打を放った。2年目の今季は4月終了時点で3本塁打だったが、5月に月間7本塁打を放つと、6月が4本塁打、7月が6本塁打、8月が8本塁打、9月が4本塁打と暑くなってきた夏場以降に本塁打を量産した。

これまで、外国人選手が本塁打王争いの常連になることが多かったが、今季30本塁打以上放った外国人選手はレイエスのみ。20本塁打以上放った外国人選手を見てもネビン（西武）の21本塁打だけで、セ・リーグの外国人最多はファビアン（広島）とキャベッジ（巨人）の17本塁打だった。

直近10年で外国人選手の本塁打王を見ると、20年以降に本塁打王に輝いたのは、23年のポランコ（ロッテ）と25年のレイエスの2人だけ。2010年代はセ・リーグでいえば、10年がラミレス（当時巨人）、11年〜13年がバレンティン（当時ヤクルト）、14年がエルドレッド（当時広島）、17年がゲレーロ（当時中日）、18年と19年がソト（当時DeNA）と、15年と16年以外は外国人選手が本塁打王を獲得していた。

30本塁打以上放った外国人選手も、2019年に43本塁打を放ったソト（当時DeNA）36本塁打のデスパイネ（当時ソフトバンク）、33本塁打のバレンティン（当時ヤクルト）とブラッシュ（当時楽天）、32本塁打のレアード（当時ロッテ）、31本塁打のロペス（当時DeNA）。19年に30本塁打以上放った外国人選手が6人いたが、20年以降の6年間で30本塁打以上放ったのはレイエスだけだ。

外国人野手冬の時代の中で、レイエスの長打力は日本ハムにとっては大きな戦力、ライバル球団にとっては脅威な存在になっているだろう。

▼ 直近10年の外国人選手の本塁打王※（）は当時の所属球団

16年：39本 レアード（日本ハム）

17年：35本 ゲレーロ（中日）

17年：35本 デスパイネ（ソフトバンク）

18年：41本 ソト（DeNA）

19年：43本 ソト（DeNA）

23年：26本 ポランコ（ロッテ）

25年：32本 レイエス（日本ハム）