北海道の東部、根室管内の中央部に位置する別海町(べつかいちょう)は、北海道らしい大平原が広がる牧歌的な風景が見られる一方、野付半島や風蓮湖、野付風蓮道立自然公園など、さまざまな景観を有する自然にあふれたまち。

今回は、別海町にふるさと納税返礼品を提供している事業者「曲〆髙橋水産(かねしめたかはしすいさん)」と、返礼品を紹介していきます。

日本の​食卓に美味しい​魚を届けたい! 「曲〆髙橋水産」について

曲〆髙橋水産株式会社

・創業年：1924年

・事業内容：水産物卸売業

“北海道の魚で日本中を笑顔にする”をモットーに、北海道はじめ、世界中で水揚げされる水産物を、企業や消費者へ届ける卸売業者「曲〆髙橋水産」。消費者のライフスタイルが変化しても未来の食卓に魚が並ぶようにと願い、生産者の想いと共に、大切な水産物を仲卸業者や小売業者へバトンを繋ぐ事業者です。

そんな北海道の海鮮にこだわる「曲〆髙橋水産」は、ふるさと納税返礼品としておせちを提供しています。

おせちは地域の食文化や伝統、製造者が選ぶ素材の特色が出るものです。「曲〆髙橋水産」が届けるおせち最大の魅力は、使われているその素材! 水産物卸売業者ならではの、別海町の海産物が使用されています。

北海道の水産物へのこだわり

曲〆髙橋水産がこだわるのは、魚の魅力を伝え「未来の食卓」に美味しい魚を届けること。返礼品として提供しているおせちにもその想いは込められており、北海道で獲れた水産物を使用した和洋食材が、彩りよくお重に盛付けされています。世代を超えて楽しめる味と華やかさのあるおせちにすることで、家族みんなで迎える新年の幕開けにピッタリな逸品に!

おせちにも使用されている代表的な水産物は以下の通りです。曲〆髙橋水産は、これらの魅力を伝えるためにも、さまざまな挑戦を続けているとのこと。

＜ほたて＞

別海町の名物! 甘みと風味豊かな野付ブランドのほたてです。

＜秋鮭＞

別海町は、江戸時代から知られる秋鮭の名産地です。西別川などの清流で育った元気な鮭が、秋に帰ってきます。

＜ほっき貝＞

別海町は、道内でも有数のほっき貝の生産地です。栄養豊富な海域で育ち、食感と甘みが特徴。

＜サクラマス＞

北海道で多く獲れるサクラマス。上品な脂と絹のようななめらかな身質を味わえます。

＜にしん、数の子＞

道東でも獲れる栄養豊富なにしんと、その卵(数の子)です。

自治体からのメッセージ

別海町は北海道の東部に位置し、東京23区の2倍以上にもなる広大な面積と、ラムサール条約湿地に登録されている野付風蓮道立自然公園など豊かな自然環境を有する、酪農と漁業のまちです。豊かな自然やグルメに出逢えるまち「別海町」へ、ぜひお越しください。

別海町のふるさと納税返礼品について

今回紹介した「曲〆髙橋水産」のおせちを紹介します。別海町の中でも人気の返礼品なのだとか!

2026 お正月 北海道海鮮 おせち 北の春海膳 野付産ほたて 小玉(500g)セット

・提供事業者：曲〆髙橋水産(三段重)、丸イ佐藤海産 等(ほたて)

・内容量：三段重(22品目)＋野付産ほたて(小玉500g)

・寄附金額：6万4,000円

※2025年12月28日頃お届け予定

3～4人前でちょうど良い量、彩りの良さとボリューム感を両立させた「三段重おせち」です。ホタテや秋鮭、ほっき貝といった北海道らしい素材や、定番の縁起食材はもちろんのこと、子どもが好きな洋風食材も!

2026 お正月 迎春 北海道海鮮 おせち 北のなごみ膳 野付産ほたて(大玉500g)セット

・提供事業者：曲〆髙橋水産(二段重)、丸イ佐藤海産 等(ほたて)

・内容量：二段重(19品目)＋野付産ほたて(大玉500g)

・寄附金額：4万9,000円

※2025年12月28日頃お届け予定

少人数向けの二段重ながらも、北海道らしい海の幸が前面に出ている特色あるおせちです。ほっき貝やサクラマスといった魚介も味わえる満足な内容で、北海道や別海町を感じられる逸品。

今回は北海道別海町の返礼品提供事業者「曲〆髙橋水産」と、返礼品を紹介しました。熱いこだわりのもと、北海道の水産物を卸している事業者です。家族みんなでワイワイ楽しめ、北海道や別海町の味覚を存分に堪能できるおせちは、複数の種類が返礼品として提供されています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者