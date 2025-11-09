ラ・リーガ第12節が8日に行われ、アトレティコ・マドリードとレバンテが対戦した。

レアル・マドリード、バルセロナとともにラ・リーガ3強の一角に数えられるアトレティコ・マドリード。チャンピオンズリーグ（CL）を含め、今シーズンここまでホームでは7勝1分と強さを見せている一方、アウェイでは1勝3分3敗と勝ち点の取りこぼしが目立つ。今節は無類の強さを誇る要塞『リアド・エア・メトロポリターノ』に16位レバンテを迎える一戦。得意のホームでしっかり白星を掴み、リーグ戦4連勝を飾ることができるだろうか。

序盤からアトレティコ・マドリードがホームの声援を背に主導権を握る。6分にはダヴィド・ハンツコが高精度のロングフィードを供給し、相手DFラインの背後を取ったパブロ・バリオスに決定機が到来。このシュートはGKマシュー・ライアンに阻まれるも、7分後にはボックス内右に抜け出したバリオスのクロスが相手DFのオウンゴールを誘発し、幸先良く先制に成功した。

良い入りを見せたアトレティコ・マドリードだったが、21分に右CKからマヌ・サンチェスにヘディングシュートを叩き込まれて同点に。失点から3分後には左に開いたフリアン・アルバレスのクロスにジュリアーノ・シメオネが合わせるもGKライアンが好セーブ。その後もアレックス・バエナの左サイドを起点にいくつかチャンスを作るが勝ち越し点は奪えず、前半は1－1で終了した。

後半に入り攻めあぐねる時間が続いていたアトレティコ・マドリードだが、61分に勝ち越しに成功する。内側に絞って縦パスを引き出したJ・シメオネが前方へ絶妙なスルーパスを通すと、マルコス・ジョレンテのグラウンダーのクロスに1分前に投入されたばかりのアントワーヌ・グリーズマンが合わせてネットを揺らした。

再びリードを許したレバンテは77分、右CKからゴドゥイン・コヤリポウのヘディングシュートが枠を捉えたが、GKヤン・オブラクが鋭い反応で弾き出す。ピンチを凌ぐと、80分には敵陣内で相手のパスミスを拾ったグリーズマンがアルバレスへラストパスを供給。シュートはGKライアンにセーブされたが、こぼれ球をグリーズマンが押し込み貴重な追加点を奪った。試合はこのまま3－1で終了し、アトレティコ・マドリードが4連勝を飾った。

次節、アトレティコ・マドリードは23日にヘタフェ、レバンテは21日にバレンシアといずれもアウェイで対戦する。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 3－1 レバンテ

【得点者】

1－0 12分 オウンゴール（アトレティコ・マドリード）

1－1 21分 マヌ・サンチェス（レバンテ）

2－1 61分 アントワーヌ・グリーズマン（アトレティコ・マドリード）

3－1 80分 アントワーヌ・グリーズマン（アトレティコ・マドリード）