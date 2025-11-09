プレミアリーグ第11節が8日に行われ、サンダーランドとアーセナルが対戦した。

公式戦10連勝中、8試合連続クリーンシート（無失点試合）と抜群の安定感を誇るアーセナル。プレミアリーグでは10試合で勝ち点「25」を積み上げて首位を快走しており、悲願の優勝に向けて上々のシーズン序盤戦を過ごす。一方、9年ぶりにトップリーグ復帰を果たしたサンダーランドも好調を維持。ここまで5勝3分2敗という成績を収め、前節終了時点で4位につけるなど旋風を巻き起こしている。主将のグラニト・ジャカにとってはかつて7年間を過ごした古巣との対戦だ。

序盤からアーセナルがボールを握り、サンダーランドが5－4－1のコンパクトなブロックを形成し、機を見てハイプレスを仕掛ける展開が続く。16分にボックス手前右でFKを獲得したアーセナルはデクラン・ライスが直接狙うも、GKロビン・ローフスがセーブ。一方のサンダーランドは29分、敵陣内で競り合いが続いたところからウィルソン・イシドールがボックス内左に抜け出したが、シュートは枠の右へ外れた。

36分、ピッチ中央付近でFKを獲得したサンダーランドはGKローフスがロングボールを蹴り込むと、イシドールが頭で落としたボールをダニエル・バラードが豪快に蹴り込み先制に成功。実に9試合ぶりの失点を喫したアーセナルは45＋3分、リッカルド・カラフィオーリのクロスをブカヨ・サカが頭で落とし、フリーのウィリアン・サリバがボレーで合わせたが枠を捉えることができない。前半は1－0で終了した。

後半早々の54分、アーセナルが試合を振り出しに戻す。デクラン・ライスが敵陣高い位置でボールを奪取すると、エベレチ・エゼからミケル・メリーノと繋いいでボックス内右へ走り込んだサカへ。GKローフスのニアサイドを抜く鋭いシュートでネットを揺らした。得点後はサンダーランドを押し込み続け、幾度となくチャンスを創出。66分にはクロスのこぼれ球を拾ったスビメンディのシュートがクロスバーを叩いた。

攻勢を強めるアーセナルは74分、ボックス左角付近でボールを受けたレアンドロ・トロサールがカラフィオーリのオーバーラップを囮に使い、カットインから右足を一閃。強烈なシュートがニアサイド上に突き刺さり逆転に成功する。その後、逃げ切りを図ったアーセナルだったが、90＋4分にブライアン・ブロビーにバイシクルシュートを叩き込まれて土壇場で同点に。試合はこのまま2－2で終了した。

次節、サンダーランドは22日にアウェイでフルアム、アーセナルは23日にホームでトッテナム・ホットスパーと対戦する。

【スコア】

サンダーランド 2－2 アーセナル

【得点者】

1－0 36分 ダニエル・バラード（サンダーランド）

1－1 54分 ブカヨ・サカ（アーセナル）

1－2 74分 レアンドロ・トロサール（アーセナル）

2－2 90＋4分 ブライアン・ブロビー（サンダーランド）