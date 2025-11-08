大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ連覇を達成したが、今オフも積極的な補強に動くと見られている。その中でも注目されているのが、トロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手だ。米メディア『ヘビー』のディラン・トレーシー・リンデンバウム記者が言及した。

ビシェットは過去3シーズンで通算打率.303、本塁打69を記録した安定感抜群の打者だ。今季も打率.311、打点94、OPS.840と高い成績を残した。

ポストシーズンでは膝の捻挫で大半を欠場したものの、ワールドシリーズで復帰し、痛みを抱えながらも第7戦で3ラン本塁打を放つなど打率.348を記録。ブルージェイズが勝っていればシリーズMVPの可能性もあった活躍だった。

ドジャースはカイル・タッカー外野手やアレックス・ブレグマン内野手にも興味を示しているが、ビシェットを獲得できれば大きく安定感を増すことができる。

注目の集まるドジャースの動向について、リンデンバウム氏は「契約が成立すれば、ビシェットは今後数年にわたり遊撃手を安定させ、ムーキー・ベッツ内野手を外野という本来のポジションに戻す可能性もある」と言及した。

