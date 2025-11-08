プロ野球ドラフト会議が、10月23日に開催。今年は計116人（支配下73人・育成43人）が指名を受けた。一方で、現代では数少ないケースとなっているが、ドラフト指名を受けながら入団拒否を選択した選手もいた。ここでは、ドラフト指名を拒否し、プロ入りしなかった選手を取り上げる。

山口裕次郎（やまぐちゆうじろう）

履正社高の山口裕次郎（写真：産経新聞社）

高校時代にドラフト指名を受け、入団拒否を選んだ山口裕次郎。熟慮の末の決断だった。

履正社高では、1年秋からベンチ入り。東京ヤクルトスワローズでプレーした寺島成輝と切磋琢磨し、高校最後の夏は甲子園に出場した。

しかし、聖地では常総学院高戦で打ち込まれ、鮮烈な印象を残せなかった。

その後、プロ志望届を提出した山口。2016年ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから6位指名を受けたが、下位指名だったこともあり、JR東日本入りを決断した。

社会人からのプロ入りを目指したものの、140キロ台後半を誇った速球の球速が低下するなど、苦しみ続けた。

6年間プレーを続けた後に勇退し、社業専念を決意した。

