香音「小さい頃からの憧れ」「強く美しい女性が目標」理想の体型、美ボディのためのトレーニングとは？

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月2日の放送では、理想のボディとトレーニングなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：モデルとして香音さんが目指している理想のボディはありますか？ そして、そのボディを維持するためにトレーニングやメンテナンスは取り組まれていますか？香音：私は本当に海外のモデルさんたち、ヴィクトリアズ・シークレットのステージに出ている方々がすごく好きで。きれいな方はたくさんいらっしゃると思うんですけれど、やはりあのエンジェル（広告ミューズ）たちが、私の小さい頃からの憧れの体型なのです。FUKAMI：みんなきれいですよね！香音：ちゃんと腹筋もあって、筋肉がついているのがすごく好きなので。母（野々村俊恵さん））と一緒に行っているジャイロ（※円や螺旋（らせん）を描くような曲線的な動きとリズミカルな呼吸を組み合わせたエクササイズの総称）とかもそうなんですけれど、ここ3年ぐらいキックボクシングもやっていて。ちゃんと筋肉のついたきれいな体になりたいなと思って、強く美しい女性を目標にしています。FUKAMI：すごいですね！すみれ：素晴らしい。FUKAMI：私、香音さんのスタイリングをファッションショーでやらせていただいたことあるんですけど、すごく高いヒールを用意したの。人によってはもちろん危ないから、「プランB」も用意しているんですよ。でも、「絶対にこのほう（プランA）がかわいいと思うので」「私。頑張れるのでこれでいきます！」って言われて。やっぱり日々のトレーニングが効いているんだなと思いました。香音：（あんなに高いヒールで歩くのは）はじめてでした。すみれ：ハイヒールって、ダンスとかをやっていないと意外と歩けないんですよね。FUKAMI：インナーマッスルとか、いろんな筋肉を使うし。それで歩けたのは、日々の努力が多分あったんですね。香音：そうかもしれませんね。番組では他にも、母との美容エピソード、野々村家の美容・健康習慣などについて語っていただく場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/