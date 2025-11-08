西武は8日、育成ドラフト5位・平口寛人投手（日本経済大学）と入団交渉を行ったと発表した。
平口は球団を通じて「プロ野球の世界がまだ遠く感じているというのが正直な感想で、実感は湧いていませんが、入寮までに練習の質を上げて、足りない部分をしっかり補っていきたいと思います。キレとコントロールで勝負するピッチングスタイルをアピールして、1年目から支配下選手登録を目指してがんばります」とコメントした。
