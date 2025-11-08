大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ3連覇に向けて早くも戦力を整え始めている。その最初の動きとして、マイナーリーグの取引記録によると、マット・サウアー投手を放出としたようだ。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・クロエ記者が言及した。

サウアーはポストシーズン全てでロースター入りせず、レギュラーシーズンでも10試合の登板にとどまった。26歳の右腕は防御率6.37、29回1/3で被打率・被本塁打ともに高く、奪三振24という内容だった。

ポストシーズンでドジャースは先発投手陣に救援を託す形で乗り切ったが、同じ戦略を来季も繰り返すことにはリスクが伴う。そのため、フロントはこの冬にブルペンの補強を最優先事項の1つと位置づけており、サウアーの放出はその布石とも言える。

内部オプションでは、タナー・スコット投手の復調にも期待がかかるが、さらなる即戦力の救援投手の獲得に向けて積極的に動く可能性が高い。

サウアーの放出についてクロエ氏は「彼との契約解除は、ドジャースにとって数ある動きの第一歩に過ぎない。再び優勝を果たしたものの、まだ救援陣に穴が残るロースター構成だ」と言及した。

