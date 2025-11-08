大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間7日、ナショナルリーグ指名打者（DH）部門でシルバースラッガー賞（3年連続4度目）を受賞した。次なる注目は同14日に発表予定のMVPの行方だが、こちらについても受賞は確実視されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ナリーグのMVPは大谷、フィラデルフィア・フィリーズ所属のカイル・シュワーバー内野手、ニューヨーク・メッツ所属のフアン・ソト外野手の3名が最終候補に残っているが、大谷とシュワーバーの一騎打ちになるとみられている。

同メディアは「ナリーグMVPにノミネートされているシュワーバーは、すでに選手間投票による同リーグ最優秀選手賞を受賞している。この結果を受け、一部の記者の間では『大谷疲れ』、つまり、あまりにも大谷が受賞を重ねていることへの飽きが、今後の投票に影響を与えるのではないかという憶測も浮上している」と言及。

その一方で、「シュワーバーはおそらく、MVPも大谷に譲ることになるだろう。打撃全体の完成度で見れば、大谷がはるかに上だ。彼の今季成績は打率.282、出塁率.392、長打率.622（リーグ1位）で、シュワーバーの打率.240、出塁率.365、長打率.563を大きく上回っている。シーズン全体を通して、どちらにより価値があるかは議論の余地がない。大谷の投手成績をすべて除外して考えたとしても、打者としての総合力と安定感の差は明白だ」と記している。

