今日の運勢は？ ★11月9日（日） 12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月9日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月9日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが広がっていきそうです。今日は自分自身の心が素直に求めていることに耳を傾けてみましょう。ラッキーカラーはピンク。好調な運気で調子良く過ごすことができそうです。今日はいつも以上に直感を頼りに行動、選択をするとラッキーに恵まれそうです。活動的に過ごすことを心掛けましょう。成長につながる運気で、学びを強化するのも良いタイミングです。興味のあることをとことんリサーチしてみたり、探究心を大切に過ごしたりしてみましょう。対人運が好調でコミュニケーションが広がっていくような運気です。今日は特に1対1の対話にツキがあるので、パートナーとの時間を大切に過ごすのも良さそうです。心の充実感を感じることができそうな日です。今日は趣味や好きなことにとことん没頭するのも良さそうです。SNSで投稿をしてみると良い反応をもらえるかもしれません。人付き合いが広がっていくような運気です。今日は人が集まる場所へ出かけたり、話題の場所に出掛けてみると収穫がありそうです。金運が好調です。今日はお金に関することを見直してみたり、今後のために自己投資になることを考えて勉強を始めてみるのも良さそうです。マイペースに自分の時間を過ごせると良い日です。散歩をしたり、自分自身が心地良さを感じることを選択しましょう。夜は好きな香りの入浴剤を入れてゆっくりとお風呂に浸かると良さそうです。内省がテーマの週です。今日はこれまでを少し振り返ってみましょう。今まで気付けていなかった気づきがありそうです。瞑想をしたり、心が落ち着くような時間を過ごしてみるのも良さそうです。今日は完璧を求めすぎないことが大切です。色々とやらなくてはいけないことが出てくるかもしれませんが、1人で頑張りすぎないようにしましょう。日頃の疲れを癒せると良い日です。動物と触れ合ったり、心の癒しの時間を持つようにしましょう。パワースポットや神社にお参りをするのも良さそうです。モヤモヤを感じやすい日なので、なるべく1人の時間を大切にしたり、外に出掛ける時間を作るようにしましょう。遠出をするのも良さそうです。これまでを見直してみて、小さな成果、成長があれば自分自身を褒めたり、認めたりする時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/