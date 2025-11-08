大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフフリーエージェント（FA）になったマイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている。次に誰を獲得してくるのかは注目されているが、ボストン・レッドソックスのジャレン・デュラン外野手も有力候補かもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

デュランは今季157試合、打率.256、16本塁打、84打点といった数字を残した左の外野手だが、チームは現在外野の頭数は足りていることから、今オフはトレード要員にされるのではという見方が出ている。

同メディアは「誰もこうなることを望んではいないが、デュラン争奪戦でドジャースを無視するのは愚かだろう。今季のチームは特に左翼が不安定だったが、デュランは劇的な変化をもたらす存在になり得る。彼のスピードと攻守両面でのエネルギーは今の外野陣に欠けている要素であり、もし獲得に成功すれば、チームのバランスと攻撃力は一段と高まるだろう」と指摘。

続けて、「ムーキー・ベッツ内野手のトレードが今どう評価されているかを考えると、レッドソックス側が交渉を好まない可能性もある。とはいえ、ドジャースは今オフ外野の補強が急務であり、トレードでレッドソックスを納得させるだけの“資金力と駒”を持っている。したがって、デュラン争奪戦においても、ドジャースが有力候補の一角を占めると見て間違いないだろう」と記している。

