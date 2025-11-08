2025明治安田J2リーグ第36節が8日に行われ、愛媛FCとV・ファーレン長崎が対戦した。

2位の長崎は前節、高木琢也体制でのリーグ戦16試合目にして初黒星を喫し、3位ジェフユナイテッド千葉と勝ち点差「1」、4位RB大宮アルディージャと勝ち点差「3」に迫られた。自動昇格圏をキープするため勝利が必須のなか、すでに降格が決まった愛媛と敵地で対戦した。

試合開始から1分経たずに試合の均衡が破れる。コーナーキックの流れから翁長聖がミドルシュートを叩き込み、移籍後初得点を記録した。

長崎はその後マテウス・ジェズスに追加点のチャンスが訪れたが、シュートはポスト直撃。すると前半途中からは愛媛に押し込まれる時間が続く。ピンチをクロスバーに救われた長崎は、1点リードで折り返す。

すると後半でも開始早々に長崎がビッグチャンスを迎える。米田隼也が倒されてPKを獲得し、キッカーを務めたM・ジェズスが左足でゴール左下に突き刺してリードを広げる。

後半も何度か愛媛にチャンスを作られた長崎だったが、再びポストに救われ、GK後藤雅明も好セーブを連発する。そして試合終盤、笠柳翼が個人技で愛媛の守備を崩してトドメの3点目を奪うと、試合終了間際にもゴール前で詰めた笠柳が自身の2点目を挙げて、長崎は4－0で勝利した。愛媛は2試合ぶり黒星、長崎は3試合ぶり白星となった。

長崎が勝利したため、首位水戸ホーリーホックのJ2優勝決定は次節以降に持ち越しとなった。なお、水戸が9日の大宮戦で勝利し、千葉が藤枝MYFC戦で引き分け以下に終わった場合は、水戸のクラブ史上初となるJ1昇格が決まる。

次節は23日に行われ、愛媛はホームでロアッソ熊本と対戦。長崎はホームで水戸との直接対決に臨む。

【スコア】

愛媛FC 0－4 V・ファーレン長崎

【得点者】

0－1 1分 翁長聖（長崎）

0－2 47分 マテウス・ジェズス（長崎）

0－3 90分 笠柳翼（長崎）

0－4 90＋4分 笠柳翼（長崎）

【ゴール動画】愛媛vs長崎