2025明治安田J1リーグ第36節が8日に行われ、湘南ベルマーレとアルビレックス新潟が対戦した。

すでに降格が決まっているチーム同士の一戦は、「どちらが久々の勝利を掴むのか」に注目が集まった。19試合未勝利の湘南は、5月11日の東京ヴェルディ戦が最後の白星。新潟は6月発足の入江徹体制でいまだ勝ち星がなく、6月15日の横浜F・マリノス戦以来の勝ち点「3」を目指した。

序盤からお互いにゴールへ近づく場面を生み出す中、先手を取ったのはホームの湘南だった。GK真田幸太がパントキックを前方に送ると、目測を誤った相手DFジェイソン・ゲリアがヘディングに失敗し、その背後へ鈴木章斗が抜け出す。鈴木はそのままファイナルサードまで運ぶと、相手GKとの一対一を制してゴールネットを揺らした。

その3分後、湘南がリードを広げる。二田理央が鋭い縦突破で右サイドをえぐり、クロスを供給。ボックス中央の平岡大陽が合わせて押し込んだ。

2点リードで折り返した湘南は、52分に3点目を奪う。パス回しで新潟を崩し、ペナルティエリア手前から小野瀬康介がコントロールショットをゴール右下へ流し込んだ。

70分、湘南が4点目を奪う。鈴木章のスルーパスに抜け出した中野伸哉がペナルティエリア左からグラウンダークロスを供給し、鈴木章が合わせて自身2得点目を記録した。

さらに73分、ペナルティエリア手前でこぼれ球に反応した奥野耕平が右足一閃。無回転のボレーシュートを叩き込んだ。

ここまでやられっぱなしの新潟は終盤に2点を返す。85分、古巣対戦の若月大和がPKを獲得し、キッカーを務めた長谷川元希がゴール左下へ突き刺した。さらに後半アディショナルタイムにはマテウス・モラエスがペナルティエリアの外から見事なコントロールショットをゴール左上に沈めた。

試合はこのまま終了。5－2で勝利した湘南がリーグ戦20試合ぶりの白星を掴み、新潟は16試合未勝利となった。次節は30日に行われ、湘南はホームで清水エスパルスと、新潟はホームで柏レイソルと対戦する。

【スコア】

湘南ベルマーレ 5－2 アルビレックス新潟

【得点者】

1－0 35分 鈴木章斗（湘南）

2－0 38分 平岡大陽（湘南）

3－0 52分 小野瀬康介（湘南）

4－0 70分 鈴木章斗（湘南）

5－0 73分 奥野耕平（湘南）

5－1 85分 長谷川元希（新潟）

5－2 90＋2分 マテウス・モラエス（新潟）

【ゴール動画】湘南vs新潟