愛知県の中央を流れる矢作川(やはぎがわ)流域の南端に位置する西尾市(にしおし)は、海・山・川に囲まれた豊かな自然環境の中で、地域に根ざした多様な文化と農・工・商のバランスのとれた産業を育むまちです。

今回は、「三河一色うなぎの日」を記念日に登録した西尾市が開催する「三河一色うなぎ消費拡大キャンペーン」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

「三河一色うなぎ消費拡大キャンペーン」について

三河一色うなぎ消費拡大キャンペーン

・開催期間：令和7年11月11日(火)～11月22日(土)

・参加店舗・特典等：西尾市の公式ホームページをご確認ください。

全国トップクラスのうなぎの生産量を誇る西尾市を代表する特産品「三河一色産うなぎ」。

養殖歴120年の伝統で築いた技術と知識で、矢作川水系の表流水を直接池に引き込み、より天然に近い環境でストレスなく育て上げたうなぎで、皮がやわらかく、身に脂がのっています。

西尾市では、その「三河一色産うなぎ」の地域ブランド認定日でもある11月22日を、「三河一色うなぎの日」として日本記念日協会に登録しました。これを記念し、1が並ぶ11月11日を“一色”と掛けて、11月11日(火)から22日(土)まで、うなぎがお得に食べられる「三河一色うなぎ消費拡大キャンペーン」が開催されます。

キャンペーン期間中、参加店舗ではうれしい特典が用意されています。抽選でお食事券が当たったり、うな丼がお値引き価格で食べられたりするほか、うなぎの増量やほねせんべいのプレゼント、期間限定メニューの提供など、それぞれのお店の個性や特色が感じられるものばかり!

自治体からのメッセージ

一色産うなぎは、養殖歴120年の伝統で築いた技術と知識を用い、矢作川水系の表流水を直接池に引き込み、より天然に近い環境でストレスなく育て上げます。皮が柔らかく、身に脂ののったうなぎをぜひお楽しみください。

西尾市のふるさと納税返礼品について

自宅にいながら味わえる! 「三河一色産うなぎ」を紹介します。どちらも西尾市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

一色産うなぎ 無頭 長蒲焼2尾(320g)

・提供事業者：一色うなぎ漁業協同組合

・内容量：一色産うなぎ長蒲焼 2尾(合計約320g)、山椒付きたれ2袋(15ml／袋)

・寄附金額：1万8,000円

自慢のたれで焼き上げた「一色産うなぎ」の蒲焼です。電子レンジで温めるだけで、手軽に本場の味を楽しむことができます。

一色産うなぎキザミ(50g×6パック)セット

・提供事業者：一色うなぎ漁業協同組合

・内容量：一色産うなぎ蒲焼キザミ6袋(50g/袋)、山椒付きたれ6袋(15ml/袋)

・寄附金額：1万3,000円

「一色産うなぎ」蒲焼のキザミパックです。1袋でお茶碗1杯分! 温めてご飯の上に乗せるだけで、すぐに味わえるのが特徴です。皮や骨がやわらかい若いうなぎを使用。子どもから大人まで幅広い世代の人におすすめとのこと。

今回は愛知県西尾市の「三河一色うなぎ消費拡大キャンペーン」と、返礼品を紹介しました。消費が落ち込む冬季の需要を喚起し、11月にうなぎを食べる習慣を定着させるため実施される本キャンペーン。参加店では絶品うなぎの値引きやうれしい特典もあるので、これを機に「冬のうなぎ」を堪能してみてはいかがでしょうか。現地に行くことが難しい場合は、返礼品でも「一色産うなぎ」を味わえます。気になった人はぜひ一度チェックしてみてくださいね。

愛知県西尾市ふるさと納税の新キャラ“えびーちょ”誕生! モチーフの特産品「えびせんべい」は返礼品でも

【愛知県碧南市】歴史深い「大浜てらまちエリア」で、10のお寺めぐりや多彩な催しを楽しむ! 人気のふるさと納税返礼品も

地域ブランド認定のうなぎや新鮮魚介が並ぶ「一色さかな広場」とは? うなぎは愛知県西尾市のふるさと納税返礼品でも

ライター：マイナビふるさと納税担当者